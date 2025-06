Az Energiaügyi Minisztérium az OVF-nek küldött levélben buzdítja a vízügyi dolgozókat, hogy szavazzanak a Voks2025-ön

Ukrajna;szavazás;Fidesz-KDNP;kormánypropaganda;Országos Vízügyi Főigazgatóság;Voks2025;

2025-06-20 05:50:00 CEST

A szavazás pénteken zárul.

„Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tájékoztatásul küldöm az EN Gazdasági Ügyekért Felelős Államtitkárság tájékoztató levelét, kérem az abban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek. Együttműködését köszönöm!” – kezdődik a lapunk birtokába jutott e-mail, melyet Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője nevében küldött ki az OVF a hazai vízügyi igazgatóságoknak.

A levélben mellékelték az államtitkárság OVF-nek küldött levelét, melyben a vízügy felettes szerve, az Energiaügyi Minisztérium arra kéri a főigazgatóságot, hogy munkatársai, illetve az irányítása alá tartozó vízügyi igazgatóságok minden dolgozója részére küldjék el az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló kormányzati szavazásra buzdító propagandaanyagot, hogy minél többen voksoljanak a kérdésben.

Mint arról a Népszava beszámolt, a Voks2025 zárása előtti hetekben a Fidesz-KDNP látványosan felpörgette a szavazásra buzdító kampányt, a legfrissebb kormányzati állítások szerint már több, mint kétmillióan nyilvánítottak véleményt az ügyben.

A propagandakampány során egészen szélsőséges szavazásra buzdító „reklámok” is napvilágot láttak, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője ukrán embercsempészekkel riogatott, hátterében egy kocsi csomagtartójában fekvő, betapasztott szájú, megkötözött férfivel, akiről kiderült, hogy Szabó Botond Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetirodán munkatársa és a kormányközeli MCC kutatási asszisztense a szánalmas jelenet statisztája.

Ugyanekkor egy mesterséges intelligenciával készült videót is terített az interneten a kormány, melyben bemutatta, milyen következményei lennének, ha magyar katonákat kellene az orosz-ukrán háborúba küldeni. Arról szemérmesen hallgatnak a kisfilmben, hogy a magyar haderőt csak a kormány, a parlament és az államfő engedélyével lehetne bárhol is bevetni.

A propaganda nyomulása mellett természetesen a kormánypárti politikusok is aktivizáltak magukat, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselői közösségi oldalaikon azt állítják, hogy ők már leszavaztak, s emellett arra buzdítják választóikat, hogy kövessék a példájukat. A propagandagépezet a legkisebb települési szintre is megpróbál beférkőzni, s ehhez a Fidesz-KDNP-s képviselők pressziója is szükséges, így kormánypárti polgármesterek is egyre-másra álltak ki a szavazás mellett, s raktak ki szavazásra buzdító videót, de legalábbis szöveget a közösségi oldalukra, ám információink többen nem saját akaratukból, hanem valamiféle, leginkább a településüket érintő megtorlástól félve.

Az Energiaügyi Minisztérium OVF-nek küldött levele tehát tökéletesen beleillik a sorba. Megkerestük a főigazgatóságot, arra kértünk választ,

mikor kapták meg az EM levelét,

s mikor küldték ki az e-mailt az igazgatóságoknak, illetve a dolgozóknak?

Arra is kíváncsiak voltunk nem érzik-e kényszernek, hogy szakmai szervezetként, csak mert állami felügyelet alatt állnak, részt kell venniük a kampányban,

ellenőrzik-e, hogy a munkatársaik szavaztak,

illetve érheti-e bármilyen retorzió azt a vízügyes munkatársat, aki nem kíván szavazni?

Kérdéseinkre az OVF helyett az EM válaszolt, a tárca kommunikációs főosztálya szerint

„A kormány nemcsak a vízügyi dolgozókat, hanem mindenkit nyíltan arra buzdít, hogy szavazzon a VOKS-on, mert Ukrajna uniós tagsága tönkreteheti Magyarországot, és a háborúban álló Ukrajna uniós tagságának az lenne a következménye, hogy magyar katonák halnának meg Ukrajnában. Senkinek nem kötelező részt venni a szavazáson.”

A Voks2025 szavazása június 20-án, pénteken zárul.