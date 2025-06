Újabb beszakadások történtek a parajdi sóbányánál, a Kis-Küküllő halai után a hódok is pusztulnak

Románia;vízszennyezés;beszakadás;tömeges halpusztulás;hódok;parajdi sóbánya;Korond-patak;

2025-06-19 21:26:00 CEST

Több településen továbbra sincs vezetékes víz, a só már a Marost is elérte, csütörtökön már Arad megyében is kimutatták a szennyezést.

A parajdi sóbánya környékén, a veszélyzónában történtek újabb beszakadások csütörtök hajnalban – írja a Transtelex a Hargita megyei prefektus helyszíni sajtótájékoztatóján ismertetett helyzetről. Kiderült, hogy az újabb omlások nyomán sólé ömlött a Korond-patakba, miközben két helyen is édesvíz tört be a felszín alá, ami tovább növelte a patak sótartalmát. A következmények súlyosak: teljesen kipusztult a halállomány a Kis-Küküllőn, és a hatóságok szerint egyre több elhullott hódot is találnak a folyó mentén. Közben több településen nincs vezetékes víz, az ivóvizet tartálykocsikkal szállítják a helyieknek. A vízügyi hatóság szerint a halállomány visszatelepítésére csak akkor lesz lehetőség, ha a vízminőség tartósan javul.

– A sóval terhelt víz mostanra eljutott a Marosba is, sőt csütörtökön Arad megyében, Soborsint térségében is kimutatták a sószennyezést – közölte Ervin Luci, az országos vízügyi hatóság igazgatóhelyettese. A magyar hatóságokat naponta kétszer tájékoztatják a romániai mérésekről. A vízügy a Hidroelectricával együttműködve újabb víztározókat nyit meg a hígítás érdekében, hogy a szennyezés minél kisebb mértékben érje el Magyarország területét.

A Maros megyei katasztrófavédelem a Temes, Bukarest-Ilfov, Szilágy, Szeben, Máramaros, Bihar, Brassó, Suceava és Neamț megyei egységek segítségével az elmúlt 24 órában összesen több mint 1,2 millió liter vizet osztott szét – ebből 581 ezer liter ivóvíz, 567 ezer liter háztartási célú víz, és 77 ezer liter állatok itatására szolgált. A vízszolgáltató Aquaserv további 62 ezer liter ivóvizet szállított ki a maroscsapói üzeméből.