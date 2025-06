Súlyos korrupciós vádak között vergődik a spanyol kormány, pénteken már házkutatás volt a miniszterelnök pártjának a székházában

korrupció;Spanyolország;kormányválság;

2025-06-20 20:02:00 CEST

Pedro Sánchez miniszterelnök egyelőre hajthatatlan, kizárja az előrehozott választás lehetőségét.

Újabb korrupciós botrányok rázták meg a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez pártját és kormányát. A legutóbbit múlt csütörtökön hozta nyilvánosságra a belügyminisztérium és a védelmi tárca ellenőrzése alá tartozó csend­őrség, a Guardia Civil, amely szerint a madridi szocialista kabinet harmadik embere, Santos Cerdán kenőpénzeket fogadott el közbeszerzésekért cserébe. A nyomozás folyik, olyannyira, hogy pénteken megjelent a csendőrség a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székházában és a közlekedési minisztériumban, és lefoglalta a korrupciós ügyekben érintett politikusok, Cerdán mellett José Luis Ábalos egykori közlekedési miniszter elektronikus levelezését.

Ábalos azután keveredett botrányba, miután egyik munkatársát tavaly letartóztatták azzal a váddal, hogy a koronavírus-járvány alatt pénzért segített hozzá maszkbeszerzési üzlethez egyes cégeket.

Korábban Sánchez felesége, Begona Gómez is célkeresztbe került: ellene a szélsőjobboldali kötődésű Manos Limpias (Tiszta Kezek) nevű szervezet tett feljelentést, amiért szerintük helyzetével visszaélve szerzett szponzorokat egyetemi mesterszakjának. A kormányfő testvére, David Sánchez ellen hasonló, azaz befolyással való üzérkedés miatt folyik eljárás.

Ábalosnál nemrég házkutatást tartottak, amely közben a volt miniszter egy nő segítségével megpróbált bizonyítékokat kicsempészni a házból

– számolt be az El País. A legújabb érintettként Cerdán még múlt héten kilépett a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetéséből, és hétfőn lemondott parlamenti képviselői helyéről is. Sánchez egy televízióban sugárzott tájékoztatón bocsánatot kért a spanyol néptől, és megígérte, hogy azonnal intézkednek a korrupciós ügyek felgöngyölítése érdekében. A jövő havi pártkongresszus előtt pedig ideiglenes ügyvivőket nevezett ki a pártjában. Ezzel egy időben külső auditot rendelt el a szocialista párt gazdálkodási és pénzügyei átvilágítására.

A szakértők szerint azonban ez kevés lesz a kormány megmentéséhez, mivel Cerdán és Ábalos is Sánchez közeli szövetségesei volt. A miniszterelnök pedig egyelőre hajthatatlan: kizárta az előre hozott választások lehetőségét. Pedig a spanyol SER rádióadó szerint már a párton belül is aggódnak, hogy ha Sánchez marad hatalmon, akkor több városban is elveszthetik többségüket.

És annak a reményét is, hogy az igencsak fontos Valencia térségében a következő választáson visszaszerezzék a hatalmat, holott a tartományban a Carlos Mazón vezette jobbközép Néppárt (PP) a múlt évi őszi halálos kimenetelű árvíz rossz kezelése miatt jelentősen vesztett a támogatottságából.

Sánchez egyszer már lemondásra kényszerült, és a semmiből kapaszkodott újra az élre azzal, hogy szó szerint házról házra járva kopogtatott be a szavazókhoz, hogy visszaszerezze a bizalmukat. 2018-ban ő indítványozta az akkori miniszterelnök, a néppárti Mariano Rajoy elleni bizalmatlansági szavazást, amit Rajoy elvesztett, így lett Sánchezből később kormányfő.

A mostani korrupciós botrány a szakértők szerint még csak kezdeti szakaszában van, további csontvázak fognak kihullani a szekrényből. Ugyanakkor Sánchez a kongresszus előtt szerdán visszavágott a Néppárt elnökének, Alberto Núñez Feijóónak, aki a lemondását követelte mint a „korrupciós ügyek maximális felelősének”.

Jobb lenne, ha Feijóo a saját pártja korrupciós ügyeivel foglalkozna, amelyek „nyár végeztével robbanni fognak” – idézte a kormányfőt az El Confidencial.

Sánchez hozzátette, hogy az ő pártjában zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, azonnal intézkednek, és szerinte ugyanez nem mondható el a PP-ről.