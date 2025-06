Atomenergetikai együttműködésre készül a Lukasenka-rezsimmel az Orbán-kormány

Szijjártó Péter;atomenergia;nukleáris program;Belarusz;

2025-06-20 15:04:00 CEST

Szorosabbá válnak a kétoldalú kapcsolatok, amelyek a bizalmon és az átláthatóságon alapulnak.

Szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris területen Belarusz és Magyarország – erről számolt be a Az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette diktatúra állami hírügynöksége, a Belta.

A partneri viszony főbb irányairól Gyenyisz Moroz belarusz energetikai miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyeztették a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon tartott találkozójukon. A Belta megjegyzi, hogy a két ország viszonya a bizalmon és az átláthatóságon alapul.

Gyenyisz Moroz szerint a politikai kapcsolatok is fejlődnek, és mind szorosabbá válnak a kétoldalú együttműködések, beleértve az energetikai együttműködést is. Hangsúlyozta a nukleáris energetikai együttműködésért felelős munkacsoport eredményeit, hozzátéve, hogy ezen a területen jól kiegészítik egymást, és a partnerség mindkét fél számára előnyös. Szijjártó Péter szintén jelezte, hogy érdekelt a nukleáris szektorban való további együttműködés elmélyítésében, kiemelve, hogy a közös munka nagyban hozzájárul az együttműködés megerősítéséhez, és ezek a tapasztalatok Magyarország számára is jelentősek.

2025 májusában a belarusz energiaügyi minisztérium, az ország egyedüli atomerőműve, valamint a magyarországi Paks II. Atomerőmű közös együttműködési ütemtervet fogadott el a 2025-től 2027-ig tartó időszakra, amely a következő területeken irányoz elő tapasztalatcserét: a nukleáris infrastruktúra fejlesztése, a nukleáris és sugárbiztonság, a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek kezelése, illetve a tudományos és műszaki támogatás biztosítása az atomerőművek működtetéséhez.