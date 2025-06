Itt a szombat, itt a csaknem kétéves piaci benzináremelési rekord

benzin;MOL;benzinár;üzemanyagár;

2025-06-21 09:10:00 CEST

A benzinár az adóemeléseket leszámítva közel két éve nem nőtt a mostaninál nagyobb mértékben. A dízel beszerzésiár-robbanásának hatását a Mol a kutakon érezhetően tompítja.

Szombattól újra jelentősen nőnek a hazai üzemanyagtarifák: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8, a gázolajé pedig 9 forinttal nő – írja a Holtankoljak. Ha ezek a változások a kutakon is megjelennek, úgy a hétvégétől mindkét termékért egyaránt átlag 603 forintot kérhetnek.

Számításunk szerint a benzin nagykereskedelmi ára a 2024 eleji 20 és 21 forintos adóemelést leszámítva utoljára közel két éve, 2023 augusztusában nőtt a mostaninál nagyobb mértékben. A lépéssel az átlagtarifák április eleje óta először ismét a literenkénti hatszáz forintos lélektani határ fölé nőnek. Ugyanakkor a díjak még mindig elmaradnak a 2022-es árstop óta eltelt időszak 606 és 618 forintos átlagától.

A mostani emelés háttere változatlanul az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj árának folytatódó emelkedése. A májusban még a hordonkénti 60 dollárt megérintő, múlt hét pénteken 70 dollárról „induló” kurzus most csütörtökre megközelítette a 79 dollárt, ám tegnap lapzártánkkor 77 dolláron állt. A piacot főképp az Izrael és Irán közötti bombázások hevességével és célpontjaival, valamint a feszültség tovaterjedési esélyeivel kapcsolatos hírek befolyásolják.

Az árösszehasonlító oldal az újabb, jelentős emelkedést a múlt hét péntek óta tartó iráni-izraeli fegyveres összecsapások hatásával magyarázza. Nyilvántartásunk szerint a szombattól várható nagykereskedelmi árak a 95-ös esetében 17, a dízelnél pedig 31 forinttal haladják meg a két közel-keleti állam közötti feszültségek kiújulását megelőző, múlt hét szerdai szintet. Némi számolgatással viszont az is megállapítható, hogy ebből a kiskereskedelmi piacon is irányadó Mol a kutakon legalábbis péntekig a benzinnél 2, a gázolajnál pedig 12 forinttal kevesebbet érvényesített. Például a most csütörtökre beharangozott 9 forintos gázolajáremelésből az árösszehasonlító oldal kimutatása szerint a töltőállomásokon átlagosan „csak” 5 forint jelent meg. De a dízelbeszerzési árak múlt hét csütörtöki, 7 forintos emelkedéséből is csak egy forintot érvényesítettek. A jelenség mögött szakértők alapvetően kereskedelempolitikai megfontolásokat sejtenek, de a Molnak immár arra is ügyelnie kell, hogy a kormány kívánalmainak megfelelően ne nőjön az üzemanyagok ára a szomszédok átlaga fölé.