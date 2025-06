Szegeden is rendeznének pride-ot, a szervezőket az se riasztaná el, ha a rendőrség ezt megtiltaná

Szeged;melegfelvonulás;pride;2026;

2025-06-21 05:55:00 CEST

Egyelőre forráshiány gátolja a szegedi pride megrendezését, de jövőre talán ez se lesz akadály – tudtuk meg. A város LMBTQ-közössége attól se riadna vissza, ha megtiltanák a felvonulást.

Vidéken csak Pécsen rendeztek eddig pride-ot, ott idén ősszel már ötödik alkalommal vonulnak majd fel az LMBTQ-közösség tagjai és a velük együttérzők. Ugyanakkor a szegedi LMBTQ-közösség, a Partiscum Egyesület is évek óta szeretne rendezni pride-ot saját városában - tudtuk meg a szervezet egyik vezetőjétől, Annus Szabolcs Sammy-től. Az egyesület tagjai és szimpatizánsai évek óta részt vesznek a budapesti és a pécsi felvonuláson, és többször felvetették, hogy Szeged is befogadó város, ezért a csongrádi megyeszékhely is alkalmas lenne egy pride megrendezésére.

Annus Szabolcs Sammy szerint a szegedi önkormányzat ellenszenvétől sem kell tartaniuk, hisz a 158 ezer lelkes várost európer gondolkodású, ellenzéki politikusok irányítják. A pride ottani megrendezését eddig a forráshiány gátolta: az egyesület évente alig néhány tízezer forintból gazdálkodik, s a felvonulás költsége elérheti az egymilliót. A következő években viszont – várhatóan – több pénzük lesz, mivel idén az egyesületet közhasznú szervezetté minősítették, így jogosulttá vált az egyszázalékos adófelajánlások elfogadására. Az azonban csak ősszel derül ki, hogy ebből mennyi bevételre számíthat az egyesület.

Annus Szabolcs Sammy szerint valóban csak a forráshiány akadályozhatja meg a rendezvényt, mert a közösség tagjai eldöntötték: ha a meghirdetik a felvonulást, és azt a hatóságok megtiltják, ők akkor sem hátrálnak meg, nem félnek a rájuk kiróható büntetéstől. Ezt az elszántságot a kormány LMBTQ-közösségeket korlátozó törvényalkotása és gyűlöletkeltő üzenetei erősítették meg a Partiscum tagjaiban és a velük együtt gondolkodókban. Ezért, amíg nem lesz pride a városban, a szegedi egyesület és szimpatizánsai részt vesznek a pesti és a pécsi felvonuláson, és ezt akkor is megteszik, ha a hatóságok illegálisnak minősítik az említett rendezvényeket.

Jövő szombaton a főváros társszervezésében rendezik meg a Budapest Pride rendezvényt, noha azt a rendőrség igyekezett érdekes okfejtéssel betiltani. A Kúria pedig a szintén jövő szombatra hirdetett másik, szivárványos menetként emlegetett esemény tiltását mondta ki jogszerűnek. A rendőrség június 13-án tiltotta meg harmadszor is a négy jogvédő szervezetnek (az Amnesty International Magyarországnak, a Háttér Társaságnak, a Magyar Helsinki Bizottságnak és a TASZ-nak), hogy megtartsák a menetet. A jogvédők eddig két alkalommal sikeresen támadták meg a tiltó határozatot a Kúrián, most azonban nem adtak nekik igazat. A jogvédő szervezetek közös közleményükben érthetetlennek nevezték a döntést és úgy fogalmaztak: az a helyzet állt elő, hogy „a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Mi Hazánk szabadon terjesztheti a kirekesztő, az emberi méltóságot semmibe vevő nézeteiket a közterületeken, de ugyanazon a napon az egyenlőség és az emberi méltóság mellett tilos kiállni”.