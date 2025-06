Bor, mámor, dzsessz: fesztiválok, ahol a bokánkig sem ér fel a politika

Művészetek Völgye;jazzfesztivál;Ördögkatlan fesztivál;Paloznaki Jazzpiknik;

2025-06-23 06:15:00 CEST

Év közben jobbára klubok és hangversenytermek adnak teret a dzsesszzene nem is akármilyen világsztárjainak: csak az elmúlt évadban többek között Pat Metheny, Jan Garbarek, Al Di Meola és Victor Wooten formációi léptek pódiumra. És persze nemzetközi hírű magyar zenészek, együttesek, akik a nyári fesztiválszezonban lopnak minőségi muzsikát a szabadtéri fesztiválszínpadok, összművészeti kavalkádok s olykor akár strandok közönségének a szívébe.

Manapság egyre-másra rendeznek tematikus fesztiválokat a jazz és a bor egymásra találásával (Margitsziget, Budapest Jazz Club, Pécs, Balatonfüred, Debrecen), intimebb közegben időnként még neves borászatok is (Koch, Gere, Kovács), de ezzel a koncepcióval igazolhatóan Balatonbogláron tartották az első fesztivált az 1990-es évek végén.

A borvidék adott volt hozzá, a jazzklub ötletét a helyiek vetették fel. Szalai „Tücsi” Tünde művelődésiház-igazgató nem volt rest, és a kulturális élet néptáncos karakterének megőrzése mellett (Méta Fesztivál) meghívta az első zenészeket. Ezután Babos Gyula megfogta a kezüket, és azt mondta nekik, hogy „ha ti jazzfesztivált szeretnétek, akkor én segítek nektek”. A kiváló gitárművész 2018-ban elhunyt, azóta az ő emlékére rendezik a neves déli parti eseményt, idén 25. alkalommal.

Jazz és bor 25 éve

– Imádom – foglalja össze Szalai Tücsi, a fesztiválszervező „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesületének programkoordinátora, mit jelent neki ez a huszonöt balatonboglári év. – Imádom a szervezőtársaimat is, és azt az önkéntesekből álló baráti társaságot, akik annyira unatkoznak, hogy szabadságuk terhére vannak velünk ebben a négy napban. És persze a zenész barátainkat, akik a nagy fesztiválok gázsijához képest már-már szerelemből, szakmai együttműködésekkel játszanak nálunk.

A XXV. Balatonboglári Jazz és Bor Fesztiválja július 9. és 12. közötti programját Fekete-Kovács Kornél segítségével válogatták. A trombitaművész egyetemi tanár a szombati zárónapon a Modern Art Orchestra elnevezésű együttesével lép színpadra, 2005-ben alapított big bandjének a Balázs Elemér Group lemezbemutatója teremt hangulatot (Flying in music). A fesztivált Jász Andris feat. Premencz Mátyás, Badics Márk, a Szabadkán alapított Gordanov Blues Ghetto és a Budapest Jazz Orchestra nyitja Weather Report (Zawinul, Pastorius és Shorter) kompozíciókkal. Másnap a Gorg & Benzol és László Attila gitárművész Fusion Circus formációja érkezik, pénteken a Kaltenecker Zsolt-Mózes Tamara Duó és a Berki Tamás & Sárik Péter Trió lép színpadra.

– Meglepetéssel is készülünk – mondja Tücsi, nem kis boldogsággal a hangjában –, illusztrált kötetet jelentetünk meg a közös boglári történetünkből.

Negyvenegy interjú készült azokkal a kiválóságokkal, akik nélkül nem jutottunk volna el idáig. A relikviáink is velünk lesznek, összegyűjtöttük az elmúlt negyedszázad cikkeit, fotóit és persze borospoharait. A nagyszerű borászok partnersége nélkül ugyanis nem ment volna – mondja az alapító-főszervező, megemlítve, hogy a 25 éves jubileumra 25 százalékos elővételi lehetőséget biztosítanak júniusban. Nem könnyű ezt kigazdálkodniuk, mert a fesztiváldömpinget finoman szólva sem követik a pályázati források, csak magukra, a városra és a fellépőkre támaszkodnak, és persze dzsesszbarátokra.

Táncvigasság Bartókra

A villányi borrégióban a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet a kultúra egyik fellegvára. Az idén 18 éves Ördögkatlan Fesztivál helyszíneként színházi előadásokat és koncerteket is tartanak itt. A Sárik Péter Trió X Bartók című anyagával mutatja be a teraszon július 31-én. A lemez elnyerte Az év hazai jazzalbuma Fonogram-díját 2020-ban. A trió (Fonay Tibor basszusgitárossal és Gálfi Attila dobossal) kifejezetten kedveli a fesztiváli koncerteket, és ez fordítva is igaz: Bartók-műsoruk lendületét hasonlóképp élte meg a publikumunk a Harcsa-udvar gyepszőnyegén évekkel ezelőtt.

– Alig várjuk, hogy elkezdődjön a nyári fesztiválszezon, csodás érzés kiszabadulni a zárt klubokból és koncerttermekből, és szabad ég alatt játszani, imádjuk!

– mondja erről Sárik Péter Erkel-díjas (2023) dzsesszzongoraművész. – A Sárik Péter Trió talán a legváltozatosabb repertoárral rendelkező hazai jazz-zenekar, ezért a legtöbb fesztivál programjába beférünk. Ez az időszak sok fellépési lehetőséget biztosít nekünk, idén a Bartók és Beethoven műsorunk mellett Berki Tamással, Szőke Nikolettával, Falusi Mariannal és Koszorus Krisztina Koszikával is láthat-hallhat minket a közönség. Jelen állás szerint szeptemberig 17 magyarországi városban adunk koncertet, de Erdélyben is ott leszünk négy nagy fesztiválon.

Egy hangversenyterem hangulata és publikuma is jócskán eltér a fesztiválokétól. Így látja ezt az előadóművész is, aki mindkét térben otthonosan mozog. – Egy szabadtéri fesztivál közönsége még akkor is sokkal rétegzettebb, változatosabb, ha kötött tematikájú, kifejezetten jazz-koncerteket felvonultató eseményről van szó.

Játszottunk már Bartókot Kapolcson a fűben heverő, üldögélő, söröző embereknek, akik egyszer csak táncra is perdültek. Bartókra!

És koncerteztünk Balatonlellén Falusi Mariann-nal a strand népének: észre sem vették, hogy nem csak magyar slágerek feldolgozásait hallgatják, hanem vérbeli jazzt, és mint egy profi jazz-közönség tapsoltak és hujjogattak a szólók után. Pedig nagy részüknek biztos ez volt az első ilyen élménye, de elragadta őket a hév és a műfaj semmihez nem fogható energiája.

Sárik Péter tanári és előadói vénájának köszönhetően könnyen utat talál a hallgatóság felé, és ezt a képességét nem is hagyja parlagon. Jazzkívánságműsor című koncertsorozatában a közönség kérhetett dalokat bármely műfajban, készített gyermekeknek szóló jazz-mesejátékot is. A Jazzy-rádión Napi jazz címmel kedvcsináló műsort készített, megszervezte az „I love jazz” kampányt, és létrehozta az „Amit tudni akartál a jazzről, de sosem merted megkérdezni” előadásokat.

És hogy a szakmának mára mennyire sikerült „társadalmasítani” a jazzt?

– Szerintem ma Magyarországon a jazz a virágkorát éli,

de az is igaz, hogy nagyon éles határ van azok között a zenekarok között, akik meg tudják szólítani a közönséget, akiknek követőik, rajongótáboruk van, és akik ezt nem mondhatják el magukról. Ma már létfontosságú, hogy érdekes, egyéni, különleges legyél, és olyan produkciót tudj színpadra vinni, ami odavonzza az embereket, és bizony elengedhetetlen a közösségi média ügyes és szakszerű használata. Már nem elég csak jól játszani, látszani is kell – vallja a dzsesszzongoraművész.

A Sárik Péter Trió koncertjei közül olvasóink itt válogathatnak.

Ördögkatlan magassága

A 18. Ördögkatlan (július 29.–augusztus 2.) összművészeti forgatagában a klasszikus jazz mellett a világzene is fontos szerepet kap, amely az etno-jazzben együtt is megjelenik (Vylyan, Dresch Quartet, július 30.). Dresch Mihály hazajár a nagyharsányi régióba. A műsorfüzet kiemeli, hogy a Kossuth-díjas muzsikus azt képviseli, ami a fesztivál lényege: minőséget, személyességet, felül­emelkedést a hétköznapokon. „A zene olyan szellemi magasság, amelyhez a földhözragadt szekértáborosdi nem ér föl. Mégis azt gondolom, hogy közelednünk kellene egymáshoz. Az értékeink alapján kellene megítélnünk egymást. Azt kellene látni, hogy ki mit tett hozzá a magyar kultúrához”, vallja Dresch, aki Lukács Miklóssal, Gyányi Marcell-lel és Csízi Lászlóval érkezik.

„Amit Misi a zenéről mond – írják a szervezők –, az érvényes a Katlan minden porcikájára, legalábbis ezt szeretnénk. Ötnapos ünnepet, ahol bokánkig sem ér fel a politika.”

Borlai Gergő: Lépés a nemzetközi jazztársadalom felé

A magyar jazznek szintén zászlóvivője s egyben tiszteletbeli nagykövete Borlai Gergő. A legkeresettebb magyar dzsesszzenészek egyike a műfaj kiteljesedéséről kérdeztük. – Én úgy gondolom, hogy még mindig van hátra egy lépcső, hogy a nemzetközi mindennapok és a nemzetközi jazztársadalom részesei legyünk, de ez abszolút folyamatban van, és óriási öröm látni ezt – mondja a számos műfajban jeleskedő dobost, aki zeneszerzőként is kiemelkedő életművet jegyez.

– A legújabb generáció már beszéli a szociális média nyelvét, és el tudja adni magát. Megmutatva, hogy bizony Magyarhonban is rendkívül potenciális zenészek vannak.

Borlai Gergő ideje egy részét Los Angeles-i otthonában tölti, oktat, és több zenekarban játszik. Tavaly két formációban is fellépett a Művészetek Völgyében, a Magyar Jazz Szövetség kapolcsi udvarában. Idén nyáron a Mike Gotthard Groupban és a Godfaterben láthatja a hazai közönség. Emellett lemezfelvételeket is készít. – Nemrég játszottam fel dalokat Hadrien Feraud-nak, Mohini Dey-nek, Scott Kinsey-nek és még több nemzetközi hírű muzsikusnak. Augusztusban lesz egy-két Frank Gambale-koncert Európában, illetve ősszel néhány Scott Kinsey Group-fellépés. Jövőre lényegesen több nemzetközi megjelenésem lesz, idén viszont van még egy-két fontos koncertem Magyarországon, amikre lehetetlen volt nemet mondanom. Presser Gáborral az MVM Dome-ban, a Jamie Winchester/Hrutka Róbert formációval a Müpa nagytermében játszunk, erre órák alatt elkeltek a jegyek. Saját „öreg” zenekarommal, a European Mantrával is visszatérünk novemberben.

Borlai Gergő rajongói sem maradnak koncert nélkül a nyáron:

Kavalkád a Völgyudvarban A 34. Művészetek Völgye (július 18–27.) idén is teret a Magyar Jazz Szövetség udvarának. A zenei kavalkád a hot jazz és a ragtime klasszikusaitól a mainstream jazz áramlatain át a kreatív, modern formá­cióktól a folkig terjed. A szövetség kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségekre is (Transient Trió, Symbiosis 5). A műfaj gazdagságát ismeretterjesztő előadások is színesítik. E program nem csupán koncertsorozat, hanem közösségi találkozó is, ahol a jazz művészetének minden aspektusát bemutatják. Koncertezik többek között a Balázs Elemér Group, a Szalay Gábor Organ Trio, a „Schreck 3” Jazz Trió, a FellegAjtó és a Halper-Hendrix World. A legnagyobb összművészeti fesztivál Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttérré, galériává és színházzá, megtöltve azokat csaknem 3000 programmal. A 34. Művészetek Völgye programja ezen a linken érhető el. Alább egy kis fotógaléria a korábbi évekből:

Lukas Graham és Zaz a Paloznaki Jazzpiknik színpadán A Paloznaki Jazzpiknik (július 31.–augusztus 2.) gyökeret vert a legnívósabb hazai fesztiválok között 2012 óta. Valde Orsolya alapító-fesztiváligazgató azt mondja: legfőbb sajátosságuk, hogy bár turisztikai régióban található a település, mégis teljesen kívül esett azon. – Azt gondolom, hogy ma már nagyon sokan tudják, hol van Paloznak, és eljönnek akár biciklivel, akár autóval, akár gyalog sétálni egyet ide, és megcsodálni a kis girbegur­ba Hild-díjas utcácskákat a nádtetős házakkal. Idén egy új elemmel bővül a Jazzpiknik: debütál a Bordivat Udvar, ami által a Piknik a divat világába is belép. Az új területen egy miniszínpad kap helyet, ahol borkóstolók és divatbemutatók várják a látogatókat. Ezekkel a programokkal már a korai órákban szeretnék bevonzani az érdeklődőket, és tematikus borkóstolókon keresztül hívják fel a figyelmet a Balatonra mint meghatározó borrégióra. S hogy az eddigi sztárparádé után kit sikerült idén Paloznakra csábítani? – Számomra Lukas Graham, aki kilóg kicsit az eddig „retro” fellépői headliner körből. Ő egy mai sztár, aki – úgy gondolom – hidat képez a Jazzpiknik különböző generációkat képviselő látogatói között – mondja Valde Orsolya. A dán formáció az első 25 előadó egyike lett, akik beléptek a Spotify Billions Clubjába a 7 Years című számmal. Ez nyitotta meg az utat a század egyik legőszintébb dalszerzőjének elképzelhetetlen hírneve felé. A koppenhágai hippiközegből egészen a Grammy-jelölésig jutottak, ahol olyan sztárokkal osztoztak a vörös szőnyegen, mint Adele, Justin Bieber és Beyoncé. Idén Paloznakra érkezik Zaz (Isabelle Geffroy) francia énekesnő, aki a pörgős, gypsyjazz műfajt vegyíti az érzékeny, sanzonos soulvilággal. Első, I want című kislemezének köszönhetően vált ismertté a nagyközönség előtt, és ki ne ismerné a fülbemászó Je Veux című slágerét? Az idei Paloznaki Jazzpiknik programja ide kattintva látható. A nagyszínpadi előadók pedig következők lesznek:

És végül: így látta a Népszava stábja a 2023-as Paloznaki Jazzpiknik egyik napját, a Gyémánt-Oláh duóval, az Incognitóval és a Level 42 örökifjú tagjaival...