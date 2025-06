Londonból üzentek az Orbán-kormánynak, hogy a világ figyel

tüntetés;

2025-06-23 07:01:00 CEST

Az ismert emberi jogi aktivista, Peter Tatchell alapítványa demonstrációt szervezett szombatra a londoni magyar nagykövetség elé, hogy mind a magyar kormányra, mind az Európai Unióra nyomást gyakoroljon a Pride megtartása érdekében.

A magyar nagykövetség Belgravia kerületben elhelyezkedő elegáns, bár most éppen útfelbontás vesztegzára alatt lévő épülete puszta háttérként szolgált annak a mintegy 200-250 részvevőnek, köztük nagyon sok bevándorlónak, akik elfogadták a Peter Tatchell Alapítvány meghívását, hogy „Solidarity Pride-ra vonuljanak ki az utcára és a felvonulás betiltása nyomán bizonyítsák erőteljes támogatásukat a magyar LMBTQ+ közösség iránt”. A felszólítás rövid háttérinformációt is tartalmazott, elmagyarázva, hogy a magyar rezsim áprilisban alkotmánymódosítást fogadott el, (illetve előtte a gyülekezési jogot is szűkítették), mely az LMBTQ+ rendezvényeket a gyermekekre jelentett veszélynek minősítette és ezzel a Budapest Pride-ot is betiltotta. Kiemelték azt is, hogy „a részvevők automatikus arcfelismerésnek és súlyos pénzbüntetéseknek lesznek kitéve".

A nem egészen egyórás, mintegy fél tucat rendőr felügyelete mellett békésen, szervezetten lezajlott eseményen Peter Tatchell a rendezvény céljának azt nevezte, hogy „megüzenjék a magyar kormánynak: a világ figyel. Egyben az EU-nak is el akarják mondani, hogy szankcionálnia kell Magyarországot a Büszkeség Menet betiltása és az LMBTQ+ közösség elleni egyéb törvények miatt”. Kiemelte, hogy „az EU Alapjogi Chartája tartalmazza a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát, valamint a tiltakozáshoz való jogot. Magyarország mindhárom kérdésben megsérti az Alapokmányt, márpedig ha egy ország az EU tagja akar lenni, be kell tartania annak értékeit”. A 73 éves közéleti személyiség a „jéghegy csúcsának” nevezte az LMBTQ+ közösség elnyomását, hiszen „megfélemlíti, fenyegeti és diszkriminálja a romákat, a bevándorlókat, a menekülteket és démonizálja a muszlim vallásúakat is”.

Hasonló tartalmat közvetített a magyar-brit Katie Holland is. „A Budapest Pride van, volt és lesz!” - szólt a biztatás. Holland szólt Karácsony Gergely bátorságáról és elkötelezettségéről, a Pride menet fővárosi hatáskörben való megrendezésének tervéről. Martin Luther Kinget idézve Holland azzal érvelt, hogy „míg minden törvény igazságos, mely felemelő hatással van az emberek személyiségére, mindegyik igazságtalan, mely azt lealacsonyítja”. Ebben a szellemben a felszólaló szerint erkölcsi kötelesség nem engedelmeskedni egy igazságtalan törvénynek, és már csak ezért is lesz Budapest Pride.

A tiltakozás végén Holland egy jelképpel válaszolt a Népszava tudósítójának arra a kérdésére, beváltotta-e a londoni megmozdulás a reményeket. Úgy fogalmazott, hogy a „tenger több csepp vízből áll össze, de egyszer akkora mennyiséget érnek el a cseppek, hogy az már változást fog jelenteni”. Az aktivista „tudja, hogy ettől a demonstrációtól Orbán Viktor nem fog megváltozni, de hátha meghallja annak mondandóját”, nyilván az egyéb tiltakozások fényében. Zsoldos Imre, a magyar LMBTQ Szövetség egyik vezetője, aki Katie Hollanddal, mint díszvendéggel együtt meghívást kapott a LMBTQ+ mozgalomért legtöbbet tevő egyének és intézmények elismerését szolgáló díjak átadási ünnepségére is, arról szólt, hogy a szövetség nem csak a saját közössége érdekeiért harcol, hanem már a legközelebb megtámadott kisebbségekért, sőt, minden demokratikus jogért.

Peter Tatchell a Népszavának nyilatkozva a beszédében elhangzott gondolatokon túl elmondta még, hogy ha az Unió nem bünteti meg Magyarországot alapvető emberi jogok megsértése miatt, más országok is követhetik példáját. Szlovákiát és Romániát emelte ki, ahol a melegek üldözésnek vannak kitéve. Saját és a brit LMBTQ+ mozgalom eredményeiről szólva felelevenítette, hogy az elmúlt évtizedek több tucat sérelmes törvény visszavonását és újak bevezetését eredményezték. A legjelentősebb, hogy múlt időbe került a notórius Section 28, amely megtiltotta homoszexuális témák megvitatását az iskolákban és engedélyezték az azonos neműek házasságkötését.