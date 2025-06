Orbán Viktor lassan mindent feláldoz Vlagyimir Putyin jóindulatáért, de az áprilisi orosz gázárkedvezményekből az EU-ban mégis mi kaptuk a legkevesebbet

Európai Unió;Oroszország;földgáz;gázárkedvezmény;Orbán-Putyin;

2025-06-23 09:04:00 CEST

Az új magyar-orosz szerződés 2021. októberi életbe lépése óta a TTF-árhoz képest 243-250 milliárd forintot vesztettünk.

Áprilisban szokatlanul nagy mértékben csökkentek az uniós vevők orosz gázárai – számítottuk ki az Eurostat nemrég frissített adatbázisából. Az árvágás (forintban) 4 százalék, a TTF-nek nevezett holland gáztőzsde máskor mindig irányadónak tekintett, két hónappal korábbi ára viszont 2 százalékkal nőtt, ami tehát összesen már 6 százalék mínusz. A rendhagyó változás első látásra Magyarországnak is kedvezett: a mi tarifánk áprilisra 7 százalékkal, köbméterenként 182 forintról 168 forintra csökkent.

Az új díj már 12 százalékkal múlja alul a TTF februári szintjét, aminél kedvezőbb eltérésre az elmúlt 89 hónapból kétszer találunk példát: az oroszok ugyanis az irányadó tőzsdénél többnyire drágábban mérik a Magyarországnak eladott földgázt. Olyannyira, hogy az új magyar-orosz szerződés 2021. októberi életbe lépése óta a TTF-árhoz képest még mindig 243-250 milliárdot vesztettünk.

További üröm az örömben, hogy míg a márciusi magyar-orosz gáztarifa tíz uniós vevőjükből a harmadik legmagasabbnak számított, addig áprilisra 11-ből már az élre ugrottunk. Putyin ugyanis, legalábbis a minket márciusban megelőző szlovákoknak és bolgároknak, áprilisban nálunk is nagyobb, 16 és 23 százalékos kedvezményt adott. És ha ez nem lenne elég, áprilisban EU-szerte Magyarország vette a legtöbb, 608 millió köbméter orosz gázt. (Bár ez a tavaly áprilisi szintet 8 százalékkal meghaladja, az első négy hónapban összesen érkezett 2,4 milliárd köbméter 6 százalékos visszaesés.) Mennyiségben utánunk következhettek a franciák 597 millió, majd a spanyolok 468 millió és a belgák 236 millió köbméterrel. (Mivel Párizs szokása szerint csak az összesen kifizetett összeget adja meg, esetükben átlagdíjjal számoltunk; forgalmi becsléseinket 34 megajoule-os fűtőértéken végeztük.) Az uniós vevők jó része nem csövön, hanem hajókon, LNG-nek nevezett, cseppfolyósított földgázt vett Moszkvától. Bár a spanyolok díja áprilisban 11 százalékkal még ugrott is, a mi 168 forintunkhoz képest díjuk még így is csak 133 forintra jön ki. A belgák 5 százalékos árcsökkenés után köbméterenként 143 forintot fizettek.

Olybá tűnik tehát, hogy Vlagyimir Putyin áprilisi gázárakciója ellenére változatlanul nem hajlik a fűtőanyagtarifán keresztül meghálálni az Orbán-kabinet nemzetközi szinten egyre kínosabb Moszkva-barátságát. Bár lépésük vélhetőleg nem független Ukrajna elleni háborújuktól, a jelek szerint a Kreml akár kifejezetten oroszellenes államoknak is ad extra gázárkedvezményt, főleg, ha a vevő megrendelési kedve inogni látszik; ez pedig Magyarország esetében, legalábbis amíg itt Orbán Viktor a miniszterelnök, az összes tag közül a legkevésbé valószínű.

Áprilisban vásároltak orosz gázt a görögök, a hollandok, az olaszok, az észtek és a litvánok is. A szlovákok furamód csak jelképes mennyiséget, 18 millió köbmétert vettek, sőt más gázügyletük sincs leadva. Ez egyelőre kevéssé támasztja alá azokat az orosz és magyar ígéreteket, hogy az ukrán gáztovábbítás januári megszűntével Magyarországon keresztül a Török Áramlat nevű déli irányú cső veszi át északi szomszédunk orosz ellátását.

Áprilisban az EU-tagok összesen 42 államközi vezetékesgáz- és 52 LNG-ügyletet jelentettek le. Csövön 11, hajókról 13 milliárd köbmétert vettek és összesen 8,8 milliárd eurót fizettek. (Az értékek nem tekinthetők uniós szinten teljesnek, mert számos tagállam, így például a németek és az osztrákok, ide nem szolgáltatnak adatot.) A legtöbbet, 8 milliárd köbmétert, az USA szállított az EU-ba. Utána jön Algéria 3,8, Norvégia 2,7, majd Oroszország 2,4 milliárd köbméterrel; jelentős forrás még az Egyesült Királyság, Azerbajdzsán és Katar is. Az összesen 40 eladóból 23 érdemi, Unión kívüli. Magyarország az oroszokon kívül vett fűtőanyagot a szerbektől, a horvátoktól, a románoktól, a szlovákoktól, az osztrákoktól és az ukránoktól is. Bár ez utóbbi három államból csak kis mennyiség jött, azok díja Moszkváét is alulmúlta, ami tovább árnyalja a "fizikailag" mindig mindennél olcsóbb orosz gázról szőtt fideszes propagandamítoszt. Moszkvához képest EU-szerte átlagosan kevesebbet kér például Algéria, Nigéria és Azerbajdzsán is; de az Egyesült Államok középértéke is csak egy, a norvégoké pedig két forinttal haladja meg az oroszokét; a törökök viszont sokkal drágábbak.