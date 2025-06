„A kormány főleg a kémek miatt aggódik, semmiféle segítséget nem kaptunk” – Helyszíni beszámoló a támadás alatt álló Teheránból

Irán;Egyesült Államok;atomfegyver;Donald Trump;izraeli-iráni háború;

2025-06-23 05:50:00 CEST

Az iráni fővárosból szinte mindenki menekül, az utak beálltak.

Szombaton egész nap robbanásokat hallottunk, ma (vasárnap) szinte csend van, de a tegnapi napot leszámítva általában este 9 óra és hajnali 3 óra körül szoktak kezdődni a támadások - mondta a Népszavának egy Teheránban élő iráni állampolgár - nevezzük L-nek - a több mint egy hete indított izraeli támadássorozatról.

L. WhatsAppon válaszolt a Népszava kérdéseire. Elmesélte, hogy elvileg kimehetnek az utcára, nem tilos, de szinte mindenki elhagyta az iráni fővárost. – A teheráni kormány főleg a kémek miatt aggódik, a hivatalos üzenetek erről szólnak, semmiféle biztonsági tippeket, segítséget nem kaptunk. Az internetelérést is három napig blokkolták, mert az a vélekedés, hogy a meggyilkolt katonai vezetők nyomára is chaten keresztül bukkantak rá az izraeliek. Internet most valamennyi van, de akadozva és ritkán - mondja L., hozzáfűzve, nagyon félnek attól is, hogy az atomlétesítményekre mért támadások miatt esetleg sugárzás éri őket, hiába állítják a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.

Bár a környéket, ahol lakik, kemény támadások érik éjszakánként, L. azt állítja, hogy nem fogja elhagyni Teheránt. – Először is azért nem, mert nem tudom, meddig tart a háború. Másodszor, nem engedhetem meg magamnak, bár több iráni településen a helyiek befogadták a fővárosból menekülteket. És a harmadik ok pedig az, hogy mivel mindenki menekül, az utak beálltak – mesélte.

Mint ismert, Izrael június 13-án hajnalban támadta meg Iránt a perzsa ország atomprogramja jelentette egzisztenciális fenyegetésre hivatkozva. Az izraeliek az iráni nukleáris létesítményekre mért légicsapásokon túl sorra végeztek katonai vezetőkkel és atomkutatókkal is. Egy hete vasárnap megölték az iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét, Mohammad Kazemit és a helyettesét, Hasszan Mohakikot. Belehalt a sérüléseibe Ali Samhani, Ali Hamenei egyik tekintélyes tanácsadója is, de Izrael eddig egy sor iráni tábornokkal is végzett már, Mohammad Begari vezérkari főnök mellett Hoszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka, Amir Ali Hadzsizadeh, a Forradalmi Gárda légierejének a vezetője és Eszmail Kaani, a Forradalmi Gárda elit alakulata, a Kudsz parancsnoka is életét vesztette egy-egy légicsapásban. Szaed Izadit, a teheráni rezsim és a palesztin terrorszervezet, a Hamász közötti együttműködésért felelős iráni parancsnokot szintén megölték.

Ami az atomkutatókat illeti, az ellenük indított hadművelet kódneve Narnia, a The Times of Israel írta meg, hogy az izraeliek eddig tízzel végeztek közülük, kilencet párhuzamosan, egy speciális fegyverrel likvidáltak.