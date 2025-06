nagykövetség;Budapest Pride;LMBTQ+;

2025-06-23 11:56:00 CEST

Közös nyilatkozatban áll ki 33 ország magyarországi nagykövetsége a Budapest Pride mellett

A hollandok be is szóltak a Fidesznek. Külképviseletek mellett több ország kulturális intézete is aláírta a közös nyilatkozatot a magyarországi LMBTQ-emberek támogatásáról.