Magyar Péter nekivág, október 23-ig újra bejárja Magyarországot

2025-06-23 11:33:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a július 12-i kongresszus után indul útnak.

A július 12-ei kongresszus után – amit a jelen állás szerint Nagykanizsán tartanak majd – újraindul az országjárás, ez a Nyolcvan nap alatt Magyarország körül nevet kapta – jelentette be a hétfő délelőtti Magyar Infón a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter hozzátette, a tervek szerint az országjárás október 23-án, a nemzeti ünnepen zárulna.

Közölte azt is, „nem csak gyalog, hogy mindenki értse, fogunk menni vonattal, biciklivel, autóval, busszal, lóval, tutajjal, kenuval”, sőt, még az is lehet, hogy léghajóval is.

A Tisza Párt elnöke elmondta, hogy pénteken lehetőség szerint egy hétre szabadságra megy, a fiaival valószínűleg Olaszországba utazik. „A pontos helyszínt nem jelölöm meg, a propagandisták úgyis meg fogják találni” – fogalmazott, hozzátéve, ez nem azt jelenti, hogy fontos kérdésekben nem fog megszólalni.

Magyar Péter hétfői tájékoztatóján arról is beszélt,

Orbán-kormány a béke hamis ígéretével kampányolt, de közben lebukott, hogy ők készülnek háborúra, mert abból is anyagi hasznot akarnak húzni és súlyosabb a háborús helyzet, mint az amerikai elnökválasztás előtt volt.

az iráni-izraeli konfliktus folyamatosan éleződik, az Egyesült Államok is beszállt, ami az olajárra, a benzinárra és a dízelárra is hatással lesz. Ez hozzájárul a magyarországi, egyébként is Európa-rekorder inflációhoz.

a 2026-os költségvetés még a szokásosnál is nagyobb kockázatot hordoz, már a 2025-ös költségvetés számai sem tarthatók, „ez egy hatalmas, üres dokumentum, amit majd módosítani kell”.

a kormány véleménynyilvánító szavazásán maximum 600 ezer szavazat érkezhetett, most próbálják közjegyzőkkel bebizonyítani, hogy ez nem így van.

egészen elképesztő állapotok uralkodnak a MÁV-nál, a Vonatinfó lelövésével pedig megint „lyukra futottak”.