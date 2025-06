Bár a friss jogszabálymódosítások elvben ösztönzik az energetikai korszerűsítést, a gyakorlati hatás egyelőre kiszámíthatatlan

energiahatékonyság;energiatakarékosság;MEHI;

2025-06-24

Új szigetelési remények.

Bár az Országgyűlés április végén kedvező irányba módosította az energiahatékonysági törvényt, még számos feltétel hiányzik ahhoz, hogy ennek a felújítási piacra gyakorolt hatása pontosan előre jelezhető legyen – fogalmazott lapunk megkeresésére Pálffy Anikó, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője.

Ugyan az energiahatékonysági törvény friss, júniusi hatályú módosításai alapvetően kedvezőek, azok még mindig elmaradnak az uniós követelményektől – vélekedett lapunknak Pálffy Anikó. Az energiacégek 2025–2027-es megtakarítási kötelezettségeit jelentősen emelték, ami élénkítheti a HEM-keresletet – fejtette ki. Az üzemanyagipar kötelezettsége viszont nem változott, amiként 2028-tól a többiekre vonatkozó, szerény megtakarítási (HEM-vásárlási) szint sem, még ha eme alacsony értékek hatályát az eddigi 2030-ról 2035-ig ki is tolták – tette hozzá. A csütörtökön megjelent végrehajtási rendelet fényében reményét fejezte ki, hogy az új katalógus – amelynek kidolgozását a MEKH-től az energiaügyi tárca vette át – fokozottan „jutalmazza” majd a minél átfogóbb, szakszerűbb és hosszabb távú lakossági felújításokat. Új katalógus híján ugyanakkor jelenleg nem világos, hogy a felgyülemlett, eladásra váró HEM-ek milyen feltételekkel értékesíthetők. De ha hamarosan meg is jelenik a friss feltételrendszer, időszerű tőzsdei HEM-árra alighanem szeptemberig várni kell. (A tavalyi évtől eltérően, vélhetőleg a bizonytalan helyzet miatt, idén májusban el is maradt az árverés.) Így Pálffy Anikó egyelőre nem kívánta megjósolni, hogy a mostani jogszabálymódosítások önmagukban lehetővé teszik-e az ingyenes födémszigetelés érdemi fenntartását, illetve mely felújítási típus árát milyen mértékben faraghatják. A szakértő egyébként nem ért egyet az ingyenességgel, ami kiiktatja a versenyt, és nem ösztönzi a minőségi munkát. Bár támogatja a felújítások EKR-en keresztüli ösztönzését, szerinte a mai átlagos magyar családi házak érdemi mélyfelújítása sok ezer milliárdba kerülhet, aminek az EKR csak egy kis részét fedezi. A kívánatos, átfogó felújítások az EKR-es kedvezményen túl állami támogatást és kedvezményes hitelt is igényelhetnek. Ilyen például az elvileg most is nyitott Otthonfelújítási Program, amelynek jelenlegi eredményessége ugyanakkor nem ismert.

Mások szerint az energiapazarló, felújításérett hazai lakások több milliós számához képest az egy éve elérhető pályázat sikeres jelentkezőinek száma máig nem érte el még az eredetileg meghirdetett 20 ezres keretet sem.

Nem csak Kádár-kockákra szabva

Nem érdemes tovább várni, jobb lehetőség aligha lesz a födémszigetelésre, mint az idén újrainduló, a tavalyinál több mint háromszor annyi lakóépületet érintő ingyenes programban - szögezte le Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Évosz Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Némileg módosulnak a feltételek, de a lényeg változatlan, miszerint térítésmentesen, az energiamegtakarítási kvótát vásárló cégek finanszírozásával lehet vastag vízszintes padlásfödém hőszigetelést végeztetni üveggyapotból az energetikai szempontból korszerűtlen épületekre. Jelesül és elsősorban az energiazabáló kádár-kockákra, amelyeken a legnagyobb mértékű energia megtakarítást lehet elérni. Tavaly 40 ezer, zömében kisebb településeken lévő lakóingatlanon már elvégzett födémszigetelés értéke anyaggal és munkadíjjal egy 100 négyzetméteres, tehát klasszikus kockaház esetében nagyságrendekben 500-600 ezer forint. A munka mindössze 2-3 órát vesz igénybe, az előzetes becslések alapján a következő két évben akár 150 ezer magyarországi lakóépület is sorra kerülhet - hangsúlyozta Juhász Attila.

A szaktárca bízik az ingyenességben Az energiahatékonyságról szóló törvénymódosítás hatékonyabban segítheti a tartós energiamegtakarítást eredményező beruházásokat, célzottan támogathatja a magyar családokat otthonaik felújításában és az energetikai korszerűsítések ösztönzésével teremthet megrendeléseket a hazai építőipar számára - közölte megkeresésünkre az Energiaügyi Minisztérium. Az EKR-katalógus a lakó- és középület-felújításokat ösztönzi. Alapelve a tényleges megtakarítás és a gazdaságosság meghatározása. A katalógust társadalmi egyeztetés után hirdetik ki. Remélik, hogy az ingyenes födémszigetelés és a többi, kedvezményes tevékenység megmarad. A HEM kétoldalú megállapodás keretében vagy a szervezett piacon jelenleg is forgalomképes. Bár a piacfelügyeleti és végrehajtó hatóság változatlanul a MEKH, az EKR-katalógus kidolgozása jogalkotóként elsődlegesen az EM hatáskörébe tartozott - szögezte le a szaktárca.

Előnyben vannak, akik a leggyorsabban reagálnak, érdemes figyelni a közösségi médiában közzétett vállalkozói hirdetéseket, még szerencsésebb helyzetben vannak azok, akik szervezetten vesznek részt a programban, településük önkormányzatával együttműködve.

A döntően lakóépületekre kidolgozott újrainduló födémszigetelés program sokkal kevésbé bürokratikus, mint az otthonfelújítási programok, a szükséges dokumentumokat egyszerű kitölteni és azt megteszik a kivitelezők, vagy az önkormányzati koordinátorok.

A program a lakóingatlanra szól, az ingatlant az ingyenes födémszigetelés után szabadon és akár azonnal el lehet adni, nem kerül rá sem jelzálog, sem elidegenítési tilalom, de azt vállalnia kell a mindenkori tulajdonosnak, hogy a szigetelés 5 évig az épület része marad. Amennyiben az 5 éven belül értékesítésre kerülne az ingatlan, a fenntartást az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell, és a vevőnek is vállalni.

Van, csak nincs A VFE Kft. és a Premep Kft. például tavaly óta kitartóan ajánlkozott ingyenes födémszigetelésre, bár esetenként „a keret beteltét” jelentették. Januárban Székely Péter, a VFE ügyvezetője lapunknak elismerte, hogy míg csapataik napi 150 födémmel végeznek, várólistájuk 50 ezres és a sebességet minőségvédelmi okokból nem növelik. Facebook-oldalukon egyre sorjáztak is a türelmetlenkedő hozzászólások. A VFE tájékoztatási lendülete mára kissé lankadt: utolsó, „EKR-bányászatra” hívó posztjuk márciusi és a hozzászólások már tiltottak. A Premep viszont ma is széles körben hirdeti az ingyenes födémszigetelést és Facebook-oldalukon, korrekt és gyors kivitelezésre hivatkozva, minden csípősebb hozzászólásnál megvédik magukat, amit több elégedett ügyfelük is igazol.

A padlás utólagos hőszigetelése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a családi házak energetikai javításának, hiszen a meleg felfelé száll, és a régi épületeknél a hőveszteség tetemes része a padláson át távozik. A bontás nélkül elvégezhető egyszerű munka révén azonnali 20-30 százalékos energiamegtakarítás érhető el egy régebbi háznál, gyakran ezzel a rezsicsökkentés „átlagfogyasztás alatti” sávjába juttatva az ingatlant - sorolta az előnyöket Juhász Attila.

Az üveggyapot egyetlen hátránya, hogy a padlás nem tud lomtárként működni a szigetelés után, ami megszűrheti a jelentkezők körét, hiszen vannak, akik nem áldozzák fel a ház ezen területét majd. Kezdeményezte az ÉVOSZ azt is, hogy a födémszigetelési programban lakcímkártyával lehessen részt venni, hiszen sem nyaralók, sem második otthonok felújítását nem lenne sem igazságos, sem hatékony támogatni.

Csend, felfutás, megrogyás Az Orbán-kormány 2021-ben vezette be Magyarországon az uniós Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert (EKR). Ennek lényege, hogy az energiaágazat cégeinek éves energiafogalmuk adott hányadának megfelelő fogyasztás-csökkentő beruházást kell fedezniük. Ha ezt saját intézkedésekkel nem érik el, vásárolhatnak más kivitelezők által begyűjtött, úgynevezett hitelesített energiamegtakarításokat (HEM) is. Ha ezt sem teszik meg, kötelezettségüket szabott áron megválthatják, ennek hiányát pedig már bírságolják. A HEM-tanúsítványokat a kötelezett energiacégek 2024 óta a termék saját hazai tőzsdéjén is megvehetik. A tavalyi négy árverés ki is rajzol egyfajta árfolyam-, vagyis hangulati görbét. Az év eleji árak láttán élelmes kivitelezők rájöttek: padlásfödémszigetelési HEM-ek eladásából annyi kereshető, hogy a megrendelőtől, vagyis a háztulajdonostól akár egy fillért se kell kérni. A sok felújítási lehetőség közül azért épp a padlásfödémszigetelés lett a sláger, mert néhány órás munkával nagy fogyasztáscsökkenés és így HEM-bevétel érhető el. Ezt az úgynevezett „EKR-katalógus” magas padlásfödémszigetelési megtakarítási értéke biztosította. Így az ingyenes padlásfödémszigetelés a tavalyi nyár slágerévé vált és több tízezer födémet ténylegesen le is szigeteltek. Sajnos azonban megjelentek a kontárok és csalók, akik például csak a tanúsítványhoz szükséges fotó erejéig fektették le az anyagot, azt aztán felszedve és továbbállva. Közben az energiacégek a piacot így ellepő HEM-ek felvásárlásával lényegében 2030-ig letudták megtakarítási kötelezettségeiket - világít rá Pálffy Anikó június eleji elemzése. Miközben az EKR Magyarország uniós energiamegtakarítási vállalásainak legerősebb eszközévé vált, a padlásfödém-szigetelések megugrása és a kereslet apadása együtt HEM-túlkínálathoz vezetett, ami miatt annak tőzsdei ára tavaly leesett. A hangulatot tovább rontotta, hogy a vállalkozói trükköket orvoslandó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a katalógus módosításával a kivitelezőket és az ellenőrzésükre hivatott auditorokat is alaposabb munkára kötelezte; egyszersmind az év végével az energiahatékonysági törvénynek a megtakarítási kötelezettség emelését célzó módosítási kísérlete is félresiklott. Így a HEM-ár az eddigi utolsó, februári árverésen eddigi mélypontjára esett. Ez érezhetően visszavetette a vállalkozók „ingyenes födémszigetelési” kedvét, de a többi lehetőség, például a homlokzatszigetelések HEM-árkedvezménye is csökkent.