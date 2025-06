Nagyváradi gyerekeket szállító busz borult az árokba, egy ember meghalt

Románia;Nagyvárad;buszbaleset;halálos áldozat;

2025-06-23 13:51:00 CEST

Több gyerek megsérült, egy 9 éves fiú állapota pedig válságos, őt vasárnap este, az A2-es autópályán történt autóbusz-baleset után újra kellett éleszteni.

A román rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic vasárnap este közölte, hogy egy 28 embert – 22 gyermeket és hat felnőttet – szállító autóbusz jobb első kereke felrobbant, emiatt a jármű az árokba borult az A2-es, Bukarest-Constanța autópályán. Az utasok közül egy felnőtt meghalt, egy 9 éves fiú pedig válságos állapotban van – írja a Transtelex.

A lap szerint a busz Grigore Alexandrescu Kórházba szállított utasai között van egy másik fiú is, aki többféle sérülést szenvedett, de a hírek szerint az állapota stabil. További öt gyermeket is ebbe az intézménybe vittek vasárnap, ők enyhébb sérüléseket szenvedtek. A Marie Curie Kórházba 15 gyermeket utaltak be, közülük nyolcat már hazaengedtek.

Az árokba borult buszon a nagyváradi Sportive Star Egyesület kosárlabdacsapatának tagjai és edzőik utaztak, amely a fekete-tengeri üdülővárosba, Costineşti-be szállította őket az Országos Baby Baschet Fesztiválra.