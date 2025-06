Legkevesebb 145 embert szúrtak meg injekciós tűkkel egy országszerte zajló francia zenei fesztiválon

Franciaország;fesztivál;támadások;injekciós tű;

2025-06-23 16:10:00 CEST

Egyelőre nem tudni, hogy a támadásokat esetleg szexuális erőszak szándékával hajtották-e végre, a sértettek toxikológiai vizsgálata még zajlik.

12 gyanúsítottat vett őrizetbe a francia rendőrség, miután legkevesebb 145 embert szűrtak meg injekciós tűkkel a hétvégén Franciaország éves utcai fesztiválján, a Fête de la Musique-en (A zene ünnepe) - írja a The Guardian.

Az eseményre Franciaország-szerte több millió ember volt kíváncsi, hatalmas tömegekről szóltak a beszámolók. Abrège Soeur francia feminista influenszer a fesztivál előtt ugyanakkor már arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiban olyan tartalmak kezdtek terjedni, amelyek arra buzdítottak, hogy szúrjanak meg nőket fecskendőkkel. Hogy pontosan kik terjesztették ezeket az üzeneteket, az egyelőre nem világos.

A francia belügyminisztérium azt közölte, hogy országszerte 145 áldozat számolt be arról, hogy tűvel szúrták meg őket a szabadtéri zenei rendezvények alatt. A párizsi rendőrség a fővárosban 13 esetet jelentett. Egyelőre arról sincs pontos információ, hogy a támadásokat esetleg szexuális erőszak szándékával hajtották-e végre - olyan anyagot fecskendezve az áldozatokba, amelyek révén zavarttá, eszméletlenné, sebezhetővé válnak -, a sértettek toxikológiai vizsgálata még zajlik.

Az áldozatok között fiatalkorúak is vannak, Párizsban megsebesítettek például egy 15 éves lányt és egy 18 éves fiút is. Mindketten rosszul lettek a támadás után. A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint a történtekkel összefüggésben 12 embert tartóztattak le, közülük négyet az ország délnyugati részén található Angoulême városában, akik a gyanú szerint körülbelül 50 embert támadtak meg. Az északkeleti Metz központjában két férfit vettek őrizetbe, a France 3 regionális közszolgálati adó szerint egyiküknél fecskendőt is találtak, a másikat pedig az egyik áldozat ismerte fel. Az egyik gyanúsított egy 20 éves férfi, aki korábban is ismert volt a rendőrség előtt erőszakos cselekmények miatt. Fecskendős támadásokról érkezett jelentés Évreux-ben, Rouenben és Tours-ban is.