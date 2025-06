Egyelőre nem nő az olaj és gáz ára

benzin;olajár;Erste Bank;Pletser Tamás;

Az árak további emelkedése viszont csak akkor várható, ha bármely szereplő valamilyen tőle váratlanul erőszakos lépést tesz. Ezek közé sorolható, ha Izrael vagy az Egyesült Államok az olaj- és gázkitermelő- és szállítóberendezéseket is érdemben bombázni kezdi.

Ha a közel-keleti feszültség érintett szereplői nagyjából a tőlük várható módon viselkednek, úgy az elkövetkező néhány hónapban megmaradhat az olaj és a gáz tőzsdei árának jelenlegi, körülbelül tízdolláros felára – vélekedett lapunk megkeresésére Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője.

Ezt követően ismét a világszintű olajkereslet-apadás veheti át a szerepet, ami az árak lassú eséseként jelenhet meg – tette hozzá. Izrael és Irán között két hete indultak kölcsönös rakétatámadások, amibe előbbi támogatására az Egyesült Államok jelent meg, utóbbinak pedig a jemeni húszik nyújtanak katonai segítséget. Eme feszültség nélkül az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 60 dollár körül, az európai gáztőzsde pedig 30–35 eurónál járhatna; lapzártánkkor előbbi 77 dolláron, utóbbi 40 eurón állt.

Ezek közé sorolható, ha Izrael vagy az Egyesült Államok az olaj- és gázkitermelő- és szállítóberendezéseket is érdemben bombázni kezdi, amit jelenleg a szemben álló felek látványosan kerülnek. Szintén emelné az árakat, ha Irán szunnita – például szaúdi – mezők bombázása mellett döntene. Illetve, amitől a világ elemzői a leginkább tartanak: Irán elzárhatja a Közel-Kelet olaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak kijáratát jelentő Hormuzi-szorost.

Pletser Tamás jelenleg egyikre sem lát érdemi esélyt. Az iráni rezsim a szorost már csak akkor zárhatja el, ha számára minden kötél szakad: például az állam szétesés közelbe kerül, vagy ha az izraeli titkosszolgálat a legfelsőbb vezetőket is likvidálja. Egy ilyen lépéssel ugyanis saját energiahordozóik és élelmiszerük szállítását is megakadályoznák. Ha Irán lényegileg megmarad a kevésbé kiterjedt támadásokban testet öltő, harcias fenyegetések szintjén, úgy a feszültség fenntartása a magas olajárak miatt az iszlám köztársaságnak még érdeke is – világította meg Pletser Tamás. Az USA szerepe pikáns, hisz Trumpot tavaly a béke üzenetével választották meg. Igaz, a Republikánus Párt egy része kiemelkedően jó viszonyt ápol Izraellel. Így a konfliktus, amelybe Trump egyes iráni atomlétesítmények bombázásával végül is beszállt, az Egyesült Államok jelenlegi kormányzó erején belül is komoly törést hozott.

Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor a közel-keleti válság miatt a magyarországi és uniós energiahelyzet veszélyeire is figyelmeztetett, az elemző jelezte: bár kétségkívül van kapcsolat az európai beszerzések és a közel-keleti feszültségek között, Magyarország „nagyon kis csepp ebben a tengerben”.

Magyarországon most néhány hónapig maradhatnak a literenként 600 forint feletti üzemanyagárak, ami után, ha valami váratlan nem történik, újból csökkenés következhet – vélekedett Pletser Tamás.