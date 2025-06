Kirúgott 1700 embert a Dunaferr utódcége

Dunaferr;tömeges elbocsátás;Dunai Vasmű;

2025-06-23 17:30:00 CEST

És ezzel még nincs vége a leépítésnek.

Megkezdődött a csoportos létszámleépítés a Dunaferr utódcégeinél: a közvetített munkavállalóknak már korábban felmondtak, hétfőn pedig a Dunarolling Dunai Vasmű mintegy 1700 munkavállalóját bocsátották el - értesült a Magyar Hang.

Mindezzel ráadásul még nincs vége a leépítési hullámnak, ugyanis a lap szerint július elsején a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. embereit is menesztik. A lap felidézi, évek óta tart a nagymúltú vállalat kálváriája, arról pedig már májusban is cikkeztek, hogy tömeges elbocsátás kezdődik felszámolás alatt álló utódcégeknél. A Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke annak idején ráadásul arról beszélt az Inforádiónak, hogy a munkavállalók hatalmas összegtől estek el amiatt is, mert elvesztették a kollektív szerződésük felmondása miatt indított perüket.

Jelen állás szerint a felszámolás alatt álló Duna Rollingért két befektető jelentkezett be, egy kínai és egy cseh cég. A Duna Furnace pályázatára nem érkezett ajánlat.