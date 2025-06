egészségügy;Takács Péter;Kulja András;

2025-06-23 19:38:00 CEST

Most az osztálybezárások következnek. Takács Péter szerint Kulja András tévesen beszél erről. A Direkt36 nevű, „közismerten az ellenzéki érdekkörökhöz tartozó” portál most egy „tényfeltárónak” nevezett cikksorozatot indított – többek között nyilván a vitára való időzítéssel – a magyar egészségügy helyzetéről. Ez szerinte 770 osztályról van szó, van olyan szüneteltetés, amely hosszabb ideje nem működik ott egy adott osztály, de van olyan is, amely csak néhány óráig tartott. Ezt úgy beállítani, hogy 770 osztályt zártunk be Magyarországon, óriási tévedés. Talán emlékezzünk meg arról is, hogy a 770 szüneteltetés 49%-a felújítás miatt történt. Felújítás miatt – azért, mert jobb infrastrukturális körülményeket szeretnénk teremteni a magyar betegeknek. A neurológiai osztályok túlnyomó többségében a CT ütemezett, szervszerű csőcseréje miatt áll fenn a szüneteltetés – magyarázta.