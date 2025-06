„Kormányporpagandát böfögök vissza?!”

egészségügy;vita;Takács Péter;Kulja András;

2025-06-23 19:49:00 CEST

Le fogja tenni a szakvizsgáját? - szegezte neki végül a kérdést Takács Péter Kulja Andrásnak, majd a következő párbeszéd hangzott el:

- Államtitkár úr, én látom, hogy ön szereti ezeket a hatalmi módszereket élő adásban a nézők szeme láttára próbál fenyegetni engem.

- Én csak a hazugságot nem szántam képviselő úr, és ebben semmi fenyegető nem. Végig mondhatom államtitkár úr? A kérdést tettem föl, abban semmi fenyegetés nem volt.

Ezt követően Kulja András arról beszélt, hogy az Orbán-kormány hatalmi eszközökkel fenyíti a dolgozókat. – Önök kommunista módszerekkel próbálják fenyíteni az egészségügyi dolgozókat, és követelik az egészségügyi dolgozók azt, hogy szüntessék ezt meg, és egyszer vonják be őket, és mi a Tisza-kormányba be fogjuk vonni őket. Én most nem önmagamban ülök itt, fenyegethet engem, mögöttem és mellettem vannak az egészségügyi dolgozók és a betegek, akik ezt a sok ezer levelet írták - utalt arra, hogy mennyi levelet kapott a Tisza Párt a betegektől.

- Most képviselő úr azt mondja, hogy én csak visszaböfögöm a kormánypropagandát, és nincs önálló gondolatom?

- Államtitkár úr, felteszek egy kérdést.

- Bocsánat.

- Akkor válaszoljon!

- Bocsánat.

- Mi történt?

– Lehet ilyen vicces, meg félremagyarázó kijelentéseket tenni, hogy én kormánypropagandát böfögök vissza, meg ezekre az érzelmekre ható szlogenszerű mondásokat. Gondolom, nincs tisztában azzal képviselő úr, hogy mennyit keresett egy nővér akkor, amikor mi kezdtük a kormányzást. Most, hogy rossz számot mond, az az ön szíve joga, majd utána kijavítom. De tudja, mennyit keresett egy nővér, amikor kezdtük a kormányzást?

- Egy kérdést feltehetek államtitkár úrtól?

- Én föltettem most egy kérdést, legyen szíves válaszolni.

- Államtitkár úr, felteszek én is egy kérdést.

- Ön kijelentette két héttel ezelőtt egy interjúban, hogy nem fognak bért emelni a következő két évben.A kérdésem az, hogy amikor ön ezt nyilatkozta, akkor a saját döntését vagy Orbán Viktor döntését közölte, tolmácsolta?

- Minekután itt a párbeszédtől teljesen elzárkózik képviselő úr, azért hadd osszam meg önnel, hogy amikor mi kezdtük a kormányzást, akkor a bruttó átlagkeresete 170 ezer forint volt. Én eddig az ön összes kérdésére válaszoltam, ön valamiért ezt nem teszi meg, biztos nem tud. Tehát 170 ezer forint volt. Most közelít a 800 ezer forinthoz az ápolók bruttó bére. Ez nem alapbér, ebben benne van a műszakpótlékok és a kórházi dolgozók nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Ebben közöttünk teljes egyetértés van. Az Orbán-kormány felismerte azt, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között, iszonyatos munkaterhelés mellett vannak főleg a szakdolgozók. Egyébként az orvosi fizetéseket is történelmi léptékkel emeltük, amikor kezdtük a kormányzást, 338 ezer forint volt az orvosi átlagkereset. Most ez meghaladja a 2 millió 100 ezer forintot, majdnem 2 millió 2. Ezek azt hiszem, hogy impozáns.

Kulja András azzal vágott vissza, hogy a Magyar Orvosi kamara szerint ezek a számok nem felelnek meg ezek a számok, Takács Péter azzal vágott vissza, hogy ha Kulja András elkéri a Magyar Államkicstártól, látni fogja, ezek a valós adatok.