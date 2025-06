A Wizz Air minden közel-keleti járatát leállította

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Wizz Air;rakétatámadás;légtérzár;

2025-06-23 20:36:00 CEST

Irán támadást indított az amerikaiak katari és iraki bázisa ellen. Megkezdte a megtorlást amiatt, hogy az Egyesült Államok vasárnap hajnalban a fordói urándósító üzemet támadta bunkerbombákkal. A katari után bezárt az Egyesült Arab Emírségek, majd Szaúd-Arábia légtere is.

A közel-keleti helyzet további eszkalálódása és újabb légtérzárak miatt a Wizz Air azonnali hatállyal minden a térségbe tartó járatát visszafordította, vagy kitérő repülőtérre irányította - közölte a légitársaság. A mai Budapestről Dubajba tartó járat Rijádban szállt le, az utasok ellátását a légitársaság már szervezi.

A Wizz Air az illetékes hatóságokkal, biztonsági szolgálatokkal egyeztetve szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket és mindent megtesz az utasok és a személyzet biztonságáért - zárul a közlés.

Irán összesen hat rakétát lőtt ki az Egyesült Államok katari légibázisára. Az esti órákban több robbanásról számoltak be a Perzsa-öbölben található országból. A helyi légvédelem is működésbe lépett. Izraeli közlés szerint Irán az amerikaiak iraki bázisára is kilőtt egy ballisztikus rakétát. Irán megerősítette, megkezdte a megtorlást amiatt, hogy az Egyesült Államok vasárnap hajnalban a fordói urándósító üzemet támadta bunkerbombákkal.

Hétfőn már kora este arról szóltak a hírek, hogy az amerikaiak katari al-udeidi bázisát érheti ballisztikus rakétatámadás, ahol meg is tették a szükséges óvintézkedéseket.