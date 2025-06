„Tizenhétszer annyi pénzt költöttek a vadászati kiállításra, mint amennyiből fel lehetne újítani a szentesi kórház műtőit”

egészségügy;vita;Takács Péter;Kulja András;

2025-06-23 20:31:00 CEST

Takács Péter kifejtette, milyen informatikai rendszerről van szó, majd felrótta, hogy Kollár Kinga és a Tisza Párt folytatják Dobrev Kláráék haladó hagyományát, valamint a momentumosokét, és asszisztálnak a helyreállítási források blokkolásához. Emellett azt is, hogy Kollár Kinga szerint az RRF keretében 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből végül nem lett semmi. – Egyetért ön orvosként, képviselő úr, ezekkel a szavakkal? Szerintem ezek vállalhatatlanok. Egyetért ezekkel a szavakkal? Igen vagy nem? – tette fel a kérdést.

Később az alábbi párbeszéd zajlott le:

- Az RRF-re az összes olyan számlát benyújtottuk, amit a bizottság már előzetesen jóváhagyott, de az egészségügyi fejlesztések nagy részét, és ezt ön is tudja, teljes mértékben blokkolják. Mi össze fogjuk gyűjteni a projektidőszak végéig, 26. június 30. Össze fogjuk gyűjteni az összes olyan fejlesztést, amit az RRF-ből csináltunk volna meg, és be fogjuk nyújtani a számlát. Be fogjuk nyújtani.

- Ennek egyetlen szépséghibája van, hogy ezeknek a projekteknek a nagy része állami költségvetésből lett volna megvalósítva, azonban mikor Lázár János Orbán Viktor utasítására 4000 milliárd forintnyi fejlesztést húzott le, maguk nem merték ezt az embereknek megmondani, és mikor tudták, hogy a korrupció miatt ezek a források be lesznek fagyasztva, akkor gyorsan alájuk ássorolták. Úgyhogy önök államtitkár úr, 2011-es Semmelweis szervben le voltak írva ezek a dolgok, amiket ön mond, azóta nem valósultak meg. Egy kicsit unalmas, hogy 15 éve mindig másra mutogatnak, egyszer vállalni kéne a felelősséget.

- Több ezer milliárd forintnyi fejlesztést hajtottunk végre az egészségügyben, infrastrukturálisan is és finanszírozásban is.

- A szentesi kórházban is?

- Azt mondani, hogy 15 évig nem történt semmi, az azért egy erős túlzás.

- Államtitkár úr, önök tizenhétszer annyi pénzt költöttek a vadászati kiállításra, mint amennyiből fel lehetne újítani a szentesi kórház műtőit. Erre mi a válasza? Ön mit mond azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik 35 fokban operálnak? Meddig fognak kétharmados kormányzás, 15 évnyi kétharmados kormányzás után másokra mutogatni? Mikor vállalják végre valamiért a felelősséget?

- Kormányzásunk kezdetén a műtők, intenzív osztályok és kiemelt kezelőhelyiségek 56 százaléka volt klimatizált képviselő úr, most 96 százalék. Szentest köszönöm, hogy felhozta, és egyébként köszönöm azt is, hogy fölhívták a figyelmemet, hogy ott milyen probléma van, elrendeltem soron kívül a tisztiorvosi ellenőrzést.

- Önnek fel kell hívni a figyelmet?

- Így a műtő nem maradhat Szegeden is, amikor kaptunk akár egy lakossági bejelentést, vagy dolgozót a bejelentést kivizsgáltattuk a gyereksebészeten, ott is köteleztük a szolgáltatót, hogy javítsa ki.

- Szerkesztő úr, az egészségügyi államtitkárról beszélek ugye, akinek feladata, hogy tisztában legyen azzal, hogy mi a helyzet a kórházakban?! Ön nem tudott a szentesi kórház állapotáról?

- A szentesi kórház nagyon sok területén történt fejlesztés.

- Járt a Szentesi kórházban?

- Négymilliárd forint, több mint négymilliárd forint fejlesztés történt Szentesen.

- Ön járt?