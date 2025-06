Agyevő amőbát egyelőre nem találtak a párkányi fürdőben, de ugyanabból a nemzetségből valót igen

Szlovákia;vizsgálat;tragédia;termálfürdő;Párkány;agyevő amőba;

2025-06-24 15:12:00 CEST

A Vadas termálfürdőben vett mintákból kimutattak több olyan amőbát is, amelyek akár szemfertőzést, látásvesztést, bőrfertőzést, szövetkárosodást okozhatnak.

Szlovákiában az Országos Közegészségügyi Hivatal már részben beazonosította a párkányi Vadas termálfürdőben vett mintákban található baktériumokat, több olyan is van köztük, amelyek fertőzéseket okozhatnak – írja keddi cikkében az Új Szó. A szlovákiai magyar lap szerint ugyanakkor azt még nem tudják, hogy a gyilkos agyevő amőba (Naegleria fowleri) megtalálható-e a Vadasban, de a Naegleria nemzetségből valót már találtak. A hivatal Hidrobiológiai Nemzeti Referenciaközpontja hétfőig 105 mintát elemzett, amelyeket még június közepén vettek a párkányi Vadas fürdőben azután, hogy egy kisfiú életét vesztette.

A tragédiáról lapunk is beszámolt, a 11 éves gyermek halálát agyevőamőba-fertőzés okozhatta, amit feltételezések szerint a párkányi fürdőben kaphatott el. A fiú néhány nappal azután került kórházba, és halt meg, hogy megmártózott a párkányi Vadas fürdő medencéiben. A vizsgálat legfrissebb adatai szerint tíz mintában a Naegleria nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét is megerősítették. Ez az a nemzetség, amelybe a fiú halálát okozó agyevő amőba tartozik. Egyelőre csak annyi biztos, hogy más fertőzést okozó amőbák is voltak a vízben.

– A Naegleria amőbák mellett nyolc mintában Acanthamoeba (akantaméba) nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét is kimutatták. A minták a medencevízből és a fürdő területén található tó felszíni vizéből származtak. Az akantamébák szemfertőzéseket okozhatnak, a szaruhártya fertőzésének veszélye miatt különösen veszélyeztetettek a kontaktlencsét viselők, de fürdés közben különben sem ajánlott a kontaktlencse viselése, mivel fennáll a látáskárosodás, sőt a látásvesztés kockázata is. Az akantamébák emellett fül-, bőr- és lágyrész-fertőzéseket is okozhatnak, amelyek szövetkárosodáshoz is vezethetnek. Különösen veszélyesek a legyengült immunrendszerű emberekre – figyelmeztet az Új Szó.

– Ez a fajta laboratóriumi vizsgálat, elkerülhetetlenül időigényes, mivel egy ritka mikroorganizmus pontos azonosításához szigorúan előírt eljárást kell követni, amelyet nem lehet felgyorsítani – tájékoztatott a hivatal, amelynek közleményére a fürdő csak egy rövid nyilatkozatban reagált, megállapítva: „A Naegleria fowleri jelenléte egyelőre nem igazolt, a hivatalos eredményekre várunk.” Azt hozzátették, hogy jelenleg a termálfürdő teljes medencekomplexumát fertőtlenítik.