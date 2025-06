Alig ért véget a tanév, máris 2500 álláshirdetést tettek közzé pedagógiai munkakörök betöltésére

oktatás;pedagógusok;állások;Klebelsberg Központ;tankerületi központok;Közszolgállás Portál;

2025-06-25

Június 24-én összesen 1060 hirdetést lehetett találni a “tanár” szóra, 1021-et a “pedagógusra” és 479 ajánlatot a “tanítóra” rákeresve.

Még csak néhány napja ért véget a tanév, de máris több mint 2500 álláshirdetést tettek közzé a közszféra álláskereső oldalán, a Közszolgállás Portálon különböző pedagógiai munkakörök betöltésére állami és nem állami intézmények – vette észre a Népszava.

A legtöbb álláshirdetést – mintegy 2100-at –

a tankerületi központok hirdették meg, főként szaktanárokat és tanítókat keresnek, de vannak üres álláshelyek gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, iskolatitkár vagy karbantartói munkakörök betöltésére is.

Óvodapedagógust összesen 461-et keresnek a portálon, elsősorban önkormányzati óvodákba. A közszféra állásportálja mellett a Facebookon is megjelentek az iskolai álláshirdetések, idén is vannak olyan intézmények, ahova egyszerre több pedagógust is keresnek teljes állásban, vagy óraadóként részmunkaidőben.

A tankerületek felügyeletét ellátó Klebelsberg Központ rendszerint azzal magyarázza a hirdetések számának tanévzárást követő emelkedését, hogy a pedagógusok általában tanév végén és a nyári szünetben váltanak munkahelyet, a meghirdetett álláshelyek száma ilyenkor ezért magasabb. Ám a Közszolgállás Portálon nem minden álláshelyet hirdetnek meg, ez ugyanis már nem kötelezettségük a munkáltatóknak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint

2025 első negyedévében 6799 volt az üres álláshelyek száma az oktatási ágazatban.

A főállású pedagógusok száma az idei tanévben 147,8 ezer fő volt a KSH szerint, ami több mint 2 ezer fővel magasabb, mint egy tanévvel korábban. Ugyanakkor – mint a Népszava megírta – egyre több az idős pedagógus: csak az általános iskolákban több mint 12 ezer 60 éves vagy idősebb tanár dolgozik főállásban, kétszer annyi, mint amennyien a 30 év alatti pedagógusok vannak.