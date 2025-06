Kijev szerint egy primitív manipuláció a Voks2025, amin átlát a magyarok többsége

Ukrajna;Kijev;Voks2025;

2025-06-24 19:35:00 CEST

Hálásak a magyar népnek és biztosak benne, hogy a magyar társadalom többsége világosan látja: Ukrajna és az ukránok nem ellenségeik.

Tiszteletben tartjuk minden magyar állampolgár véleményét, aki részt vett a Voks 2025 nevű szavazáson – beleértve az eltérő nézeteket képviselőket is. Készek vagyunk meghallgatni aggályaikat, és megosztani saját álláspontunkat is – közölte kedden délután az ukrán külügyminisztérium.

Mint írták, nehéz nem észrevenni azt a szándékos manipulációt, amely ezt a magyar kormányzati kezdeményezést végigkísérte, és amely nincs összhangban sem a demokrácia, sem a nyitottság, sem az átláthatóság alapelveivel, illetve nem felel meg a népakarat valódi, hiteles kifejezésének. Felróják, hogy a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy számára kedvező eredmény szülessen, a konzultációt folyamatos, megalapozatlan Ukrajna-ellenes hangulatkeltés kísérte. Ilyen típusú információs kampányok hónapok óta zajlanak, magyar kormányzati tisztségviselők pedig nem létező, állítólag Ukrajnából származó fenyegetésekről beszéltek, hogy indokolatlan félelmet keltsenek a magyar lakosság körében.

A külügyi tárca szerint az Ukrajna-ellenes hangulatkeltés valódi célja, hogy a kormány a társadalmi és gazdasági problémákról egy képzelt külső ellenség felé terelje a figyelmet. Meggyőződésük, hogy a magyar társadalom többsége átlát ezen a primitív manipuláción. A magyar embereket továbbra is barátainknak tekintik, hálásak minden magyar állampolgárnak, aki a teljes körű orosz invázió kezdete óta támogatásáról biztosította Ukrajnát és az ukrán népet. Biztosak abban is, hogy a magyar társadalom többsége számára világos: Ukrajna és az ukrán nép nem ellenségei Magyarországnak. Kitértek arra is, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása Magyarország stratégiai érdeke.

Szóltak arról is, hogy amennyiben a magyar kormánynak valóban vannak fenntartásai Ukrajna uniós integrációjával kapcsolatban, akkor éppen a csatlakozási tárgyalások megnyitásának támogatása lenne indokolt. Ukrajna továbbra is építő együttműködésre törekszik minden uniós tagállammal – Magyarországgal is – egy erősebb, biztonságosabb Európa érdekében – zárul a tárca tájékoztatása.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden azt közölte, hogy beérkeztek az utolsó szavazólapok is a VOKS 2025 szavazáson, így mostanra végleges részvételi adatok állnak rendelkezésre. Hidvéghi Balázs szerint minden idők egyik legsikeresebb véleménynyilvánító szavazása zajlott le: összesen 2 millió 284 ezer 732-en szavaztak.



Ebből a papíralapú szavazatok száma 2 millió 040 ezer 168, online pedig 244 ezer 564 szavazat érkezett.

„Hálás köszönet mindenkinek, aki élt a lehetőséggel és elmondta véleményét. Hazánk és a magyar érdekek szempontjából sorsdöntő kérdésről van szó, ezért is bír különös jelentőséggel, hogy ilyen sokan vettek részt a szavazáson” - tette hozzá az államtitkár.