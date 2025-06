Magyar Péter szerint kétmillió helyett legfeljebb 600 ezren szavazhattak a Voks2025-ön

Orbán-kormány;Magyar Posta;Magyar Péter;Tisza Párt;Voks2025;

2025-06-21 11:21:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a Magyar Postától származó információik alapján azt írta, hogy a kiküldött szavazólapok 3-7 százalékát küldték vissza Magyarország egyes részein. Ez azt jelenti, hogy reálisan félmillióan voksolhattak papíralapon.

„Totális kudarc a Voks 2025 kormányzati propagandaakció” – jelentette ki Magyar Péter szombat reggel a Facebook-oldalán. Azt írta, a Magyar Posta több szintjéről származó információik szerint a kiküldött szavazólapok 3-7 százalékát küldték vissza az ország különböző részein.

„Ez azt jelenti, hogy reálisan maximum 500 ezren »szavazhattak« papíralapon. (…) Mindez egybecseng a Karmelitából származó információval, hogy a propaganda hazugságokkal szemben maximum 600 ezer lehet a összes »szavazó« száma”

– állította a Tisza Párt elnöke.

Megjegyezte, ez az eddigi legalacsonyabb szám a Nemzeti Konzultációk történetében, amit ráadásul csak több hónap alatt, „totális mozgósítás és több tízmilliárdos közpénz elégetése” mellett sikerült elérniük. „Vicces, hogy azzal próbálja a propaganda elhitetni az általuk bemondott kamu 2 milliós számot, hogy közjegyző fogja »hitelesíteni« az eredményt. Pontosan mit? A névtelen, bárki által kitölthető szavazólapokat, vagy a bárki által bármilyen számban leadható online »szavazatot«? – teszi fel a kérdést posztja végén Magyar Péter.

Orbán Viktor még március elején jelentette be, hogy a magyarok véleményét is kikérik Ukrajna uniós csatlakozásáról. Majd közvetlenül március 15. előtt bemutatták, hogyan fog kinézni a kérdőív, és mindezt egy intenzív Ukrajna-ellenes plakátkampánnyal is támogatták, továbbá voltak, akik – például az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai vagy katonák – külön felhívást kaptak, hogy ne felejtsenek el szavazni.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nemrég valóban azt közölte, hogy a beérkezett voksok 90 százaléka papír alapú volt. A postán kiküldött íveknél ugyan a szavazólapokat biztonsági papírra nyomtatták, az online szavazásnál gyakorlatilag semmi sem szolgálja a visszaélések megelőzését, akármennyiszer ki lehet tölteni. Pénteken azt ígérték, hogy a szavazás lezárását követően az eredményeket közzéteszik. Orbán Viktor aznap reggel a Kossuth Rádióban azt állította, hogy átlépte a kétmilliót a kitöltők száma.