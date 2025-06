Megtörtént a kilövés, Kapu Tibor elindult a világűrbe

űrkutatás;kilövés;Kapu Tibor;Axiom-4;

2025-06-25 08:40:00 CEST

Csütörtök reggel érkezhetnek meg a Nemzetközi Űrállomásra.

Helyi idő szerint hajnalban, magyar idő szerint reggel 8:33 perckor elstartolt az űrrakéta Kapu Tiborral a fedélzetén, ezzel kezdetét vette az Axiom 4 űrmisszió. A kilövés biztonságosan lezajlott.

A kitűzött új menetrend szerint az űrhajó csütörtökön reggel 7 órakor (itthoni 13 óra) dokkol majd a Nemzetközi Űrállomáson. A misszió akár 14 napos is lehet. Kapu Tibor mellett a legénység tagja az indiai Shubhanshu Shukla, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski és a korábbi NASA-űrhajós Peggy Whitson. A legénység egy SpaceX Crew Dragon kapszulában, egy Falcon 9 rakétával indult el a floridai Cape Canaveral űrrepülőtérről.

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az ATV-nek röviden nyilatkozva megrázó és gyönyörű pillanatnak nevezte az indulást. Mint mondta, a szűk stáb folyamatos kapcsolattartásban volt Kapu Tiborral az indulás előtt. Balázs Boldizsár, a HUNOR kutatásfejlesztési igazgató-helyettese a csatornának elmondta, hogy a 14 napos időkeret szab bizonyos limiteket a kutatásban, de így is hatalmas kutatási lehetőségről van szó. A műsorban elhangzott az is, hogy Kapu Tibornak lesz majd lehetősége élőben is bejelentkezni az űrből és nyilatkozni.

Szóba került az is, hogy Kapu Tibor néhány személyes holmit is magával vihetett az űrbe, így például vitt magával Erős Pistát, Piros Aranyat, egy ékszert a húgától, továbbá egy TV Macit is - ez utóbbit feltehetőleg Farkas Bertalan nyomán, aki szintén a TV Macit választotta útitársul a világűrbe 1980-ban. A magyar űrhajós a körülményekhez képest nyugodtan várta az indulást, még aludni is tudott egyet előtte.

Mint ismeretes, a küldetés többszöri halasztás után indult el, előzőleg időjárási, és műszaki okok miatt is el kellett tolni a kilövés időpontját.