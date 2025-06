Tovább halasztják Kapu Tibor űrmissziójának indítását műszaki okok miatt

Ismét elhalasztották a Shubhanshu Shukla parancsnoksága alatt induló, Kapu Tibort is résztvevői között tudó Axiom-4 űrmisszió indulását, ezúttal műszaki okok miatt - ezt az Elon Musk-féle űrhajóscég, a SpaceX jelentette be az X-en.

A SpaceX közlése szerint az újabb halasztás oka az, hogy a Falcon 9-es rakétánál folyékonyoxigén szivárgását állapították meg. Mivel pedig műszaki hibáról van szó, egyelőre az sem világos, hogy mi lehet az új kilövési dátum - a cég ugyanis ennek megállapítását a javítási munkálatok befejezése utánra helyezte kilátásba.

Legutóbb a rossz időjárás miatt halasztották el a Kapu Tiborral soraiban indulni készülő négyfős csapat útját. Mint ismert, Magyarország 45 év után küld újra embert a világűrbe.

Standing down from tomorrow’s Falcon 9 launch of Ax-4 to the @Space_Station to allow additional time for SpaceX teams to repair the LOx leak identified during post static fire booster inspections. Once complete – and pending Range availability – we will share a new launch date pic.twitter.com/FwRc8k2Bc0