Aki már nem hasonlít a fényképére

Belarusz;Szvjatlana Cihanouszkaja;

2025-06-27 06:00:00 CEST

A hétvégén szabadlábra helyeztek (pontosabban áttoloncoltak Litvániába!) a belarusz börtönökből 14 politikai foglyot, többségükben külföldieket – utóbbiakat egyértelműen, sőt bevallottan (!) pontosan azért tartották fogva, hogy politikai alku tárgyai lehessenek (cserealapként). Trump különmegbízottja, Keith Kellogg tábornok alkudott meg róluk (is) Lukasenkával.

Semmi értelme, sőt kontraproduktív ezt hurrá-optimizmussal fogadni: kb. hatezer sorstársuk maradt a rezsim foglya, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljacki, két volt elnökjelölt, valamint sok más, Cihanouszkinál nem rosszabbul csengő nevű politikai aktivista, 38 irodalmár, 159 művész ill. kulturális tevekénységet űző ember… A statisztikák ma 1167 politikai fogolyról tudnak „csak”, mert sokan – maguk vagy rokonaik – tiltakoznak ezen státusz ellen, hiszen még a szokásosnál is sokkal durvább bánásmóddal jár a büntetésvégrehajtás részéről. Öt év alatt hét fogolytársuk vesztette életét a börtönökben/lágerekben. Szjarhej Cihanouszki kiszabadult, de nincs min meghatódni.

Természetesen én is nagyon-nagyon örülök, hogy a családjával van végre. Esete bonyolultabb vagy inkább másképp bonyolult, mint másoké, de persze a börtön mindenkit megvisel. Őt különösen: főleg magánzárka, minden hírtől elzárva, két és fél évig nem kapott egyetlen levelet sem, az ő leveleit sem továbbították, miközben felesége, Szvjatlana lépett a helyébe, tulajdonképpen háziasszonyi státuszból, két gyerekkel vállalva az elnökjelöltség minden felelősségét és veszélyét. 2020-ban valószínűleg megnyerte volna a választásokat, ha számolnák Belaruszban a szavazatokat. De nem tesznek ilyet, helyette „eredményt” hirdetnek.

Őt is kb. ugyanúgy – erőszakkal – toloncolták át a litván határon, mint most az említett 14 embert, köztük az ő férjét. Akit a börtön után tíz éves lánya meg sem ismert. A sajtóértekezletén kiderült, hogy beszélni is elfelejtett, többször is elsírta magát. Szvjatlana időközben felnőtt komoly politikusi feladatához – ő csak egyszer sírt.

Dzmitrij Sztrocau barátom Szjarhej szabadulására írta az alábbi verset:

az asszony

mindehová magával vitte

a férje fényképét

néhány éve már

nem kapott róla

semmi hírt

és sokan pontosan tudták

hogy a férje már soha

nem tér vissza

az asszony úgy szorította

a melléhez a képet

mint egy eszelős

s ekkor a férje visszatért

de egyáltalán nem hasonlított

a fényképére

annyira megváltozott

hogy a lánya nem ismerte fel

ennyi év után

a férfi sírt

a viszontlátás megrázkódtatásától

zokogott

és az asszonynál

évek óta először

nem volt ott a fénykép

és szívével felismerte

a fényképhasonlóság nélkül

a könnyező férfit

(Soproni András fordítása)