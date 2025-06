propaganda;

Richard Crossman a második világháború alatt a szövetségesek pszichológiai hadviselési osztálya egyik vezetőjeként szolgált. Egy ízben azt mondta: "Téveszme azt gondolni, hogy a zseniális propagandista hivatásos hazudozó. A briliáns propagandista elmondja az igazság egy szeletét, s ezt úgy adja elő, hogy a címzett nem gondolja: valójában propagandát kap..." Ez a propaganda egy politikailag korrekt, vérbeli brit megfogalmazása. Az azonban, amit ma propagandaként ismerünk, aljas hazugságok láncolata, aminek egyetlen célja van: megtartani a hatalmat, bármi áron. Ma a propagandának köze sincs a művészethez, olyan eszköz, amely egymás ellen fordítja az embereket, gyűlöletet szít, senkire sincs tekintettel.

Ahhoz azonban, hogy ez az aljas propaganda hatékony legyen, a butaság burkában kell tartani az embereket.

Az ostobaság és a hazugság elegyítését, az emberi lelkület mérgezését kétségkívül csúcsra járatta a magyar kormány.

Ebben tényleg jó, semmi másban. A gazdaságot tönkretették, a kultúrát a saját érdekeiknek megfelelően alakították, a külpolitikát sosem látott mélységbe taszították. De a propaganda minden kudarcot elfed, gondolják. A 2026-os választás közeledtével ezért csak az ukránok becsmérlésére hagyatkoznak: ennyit tudnak.

Csakhogy a propagandának is megvannak a korlátai. Egyre kevésbé működik, mind többen látják meg a fáktól az erdőt. De messze nem mindenki. A Pew Research Center minap közölt felmérése szerint tavaly a Fidesz szavazói még 36 százalékban voltak kedvező véleménnyel Oroszországról, ez a szám mára 54 százalékra emelkedett. Ki emlékszik már 1956-ra? Egyáltalán, ki beszél már itt a magyar forradalomról? Hiszen Orbán Balázs óta tudjuk, hogy a szabadságharcosok hibáztak, mert nem a fehér zászlót emelték a magasba. Az pedig végképp senkit sem érdekel, hogy az 1848-as forradalmat is az oroszok verték le, különben is, biztos ukránok voltak, ha a propaganda ezt állítja.

Sok tekintetben hasonlít a magyar néplélek a lengyelhez, de abban biztosan nem, hogy itthon sokan a történelem hazug átírásához is lelkesen tapsolnak.