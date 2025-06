Karácsony Gergely rendkívüli közgyűlést hívott össze jövő hétfőre

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;

2025-06-25 10:05:00 CEST

Sem a Tisza, sem a Fidesz képviselői nem mentek el a mai közgyűlésre.

Itt állunk a győzelem kapujában és lábon lőjük magunkat. Nyertes perek vannak mögöttünk és a kormány végre tárgyalóasztalhoz ült, már csak arra lenne szükség, hogy a fővárosi frakciók felnőjenek a feladathoz – összegzett meglehetősen keserűen Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén, amelyre végül sem a Tisza, sem a Fidesz képviselői nem mentek el, így az ülés határozatképtelen volt.

A fővárosi politikai eljutott a mélypontra.

A két legnagyobb frakció eddig is az országos politika színpadaként tekintett a Fővárosi Közgyűlésre, de most eljutottak oda, hogy a közös szolgálatról is megfeledkeztek emiatt. A képviselők, akik arra tettek esküt, hogy mindent megtesznek Budapest fejlődésének előmozdítása érdekében nem végzik el a munkát, amivel megbízták őket. Holott munka lenne bőven, hiszen jövő keddtől a főváros költségvetés nélkül marad. Kiszámíthatatlan a következménye annak, hogy nem hozzák meg időben mindazon intézkedéseket, amelyekről ma dönteni kellett volna – jelentette ki Karácsony Gergely, aki bejelentette, hogy jövő hétfőre rendkívüli közgyűlést hív össze. Bízik abban, hogy a két legnagyobb fővárosi frakció tagjai akkor már készen állnak a döntéshozatalra. A főpolgármester azt is elmondta, hogy ma egyeztet a fővárosi munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel.

Arról, hogy mi mindenről kellett volna dönteni ma, korábban részletesen beszámoltunk.