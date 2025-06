Megszállja Velencét Jeff Bezos és milliárdos sleppje, a helyiek viszont nem igazán kérnek belőle

Velence;esküvő;Jeff Bezos;

2025-06-25 12:51:00 CEST

Az egyik demonstráción azt üzenték az amerikai milliárdosnak, hogy ha már Velencét kibérelni van pénze, akkor akár adót is fizethetne.

Luxusjachtok és magángépek lepik el Velence városát, ugyanis a világ egyik leggazdagabb embere, az Amazon tulajdonosa, Jeff Bezos és menyasszonya, Lauren Sanchez újságíró az olasz várost szemelték ki extrém rongyrázó esküvőjüknek helyszínéül, és ez alkalomból ki is bérelték maguknak a várost.

Az ANSA olasz hírügynökség beszámolója szerint Bill Miller befektető és Shahid Khan amerikai-pakisztáni sportmágnás hatalmas luxusjachtjai már ki is kötöttek az északkelet-olaszországi lagúnavárosban, mindeközben pedig magángépek tömkelege érkezik, amelyekről a Marco Polo repülőtér tisztviselői intenzív titkolózásba burkolóztak a szigorú biztonsági intézkedések fényében. Ennek ellenére azt azért tudni lehet, hogy a cirka 200 fős vendéglistán olyan nevek szerepelnek, mint például Oprah Winfrey, Mick Jagger, Leonardo DiCaprio és Katy Perry - utóbbi a menyasszonnyal együtt egy űrutazáson is részt vett a Jeff Bezos tulajdonolta Blue Origin fedélzetén. A beszámolók szerint a vendégek között szerepel még Kim Kardashian, Robert Pattinson, Bill Gates és Donald Trump lánya, Ivanka is, utóbbi hétfő este érkezett meg Modenába. Szóba került az is, hogy Trump fia, Donald Jr. is részt vesz a háromnapos lagzin, de erről egyelőre nincs megerősített információ.

A hatalmas VIP-esküvőről épp csak a helyieket felejtették el megkérdezni, akik cseppet sem bizonyulnak lelkesnek a várost megszálló milliárdosok miatt. Pedig Velence esetében ráadásul köztudott, hogy a turizmus amúgy is olyan méreteket öltött mára, hogy az nagy mértékben megterheli a helyiek mindennapjait, emiatt jelentős az elvándorlás is a városból. Ennek megfelelően néhány demonstrációval is kedveskednek az ifjú pár részére. A héten a Greenpeace Italia és a brit Everyone Hates Elon nevű akciócsoport egy 400 négyzetméter területű transzparenst feszített ki a velencei Szent Márk téren, a következő szöveggel: „ha ki tudod bérelni Velencét az esküvődre, akár több adót is fizethetsz.”

Köztudott ugyanis, hogy miközben Jeff Bezos fő cégénél, az Amazonnál legendásan rossz munkakörülmények uralkodnak, az adófizetést jellemzően szereti elkerülni. A Greenpeace szerint a tüntetés célja, hogy felhívja a figyelmet az ilyen események „társadalmi és klímaigazságtalanságára”, s hangsúlyozták, hogy esetünkben néhány milliárdos arroganciája és bolygópusztító életmódja áll szemben az összes többi emberrel, akik szenvednek a klímaválság hatásaitól. Jeff Bezos egy olyan gazdasági és társadalmi modellt testesít meg, amely az összeomlás felé vezet - jelezték.

A szertartás várhatóan pénteken lesz. Az ANSA felidézi, hogy Velencében az elmúlt években számos híresség esküvőjét tartották, a legutóbbit George Clooney és Amal Alamuddin között 2014 szeptemberében.