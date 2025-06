Billentyűk naplója

Jazz;Nagy János Yancha;

2025-06-26 14:42:00 CEST

Nagy János Yancha zongoraművész-zeneszerzőnek két új lemeze is megjelenik a napokban. Szólóban és trióban játszik, minimalizmus és impresszionizmus között egyensúlyoz, rögtönzéseiben pillanatnyi érzéseket-hangulatokat jelenít meg.

Nagy János Yancha jeles elődök – Bill Evans, Keith Jarrett vagy a magyarok közül Szakcsi Lakatos Béla – nyomdokain járva készítette el új szólólemezét, amelynek a Solitary (Magányos vagy Remete) címet adta. „Több mint harminc éve, jazz-zongora tanulmányaim kezdete óta írok saját dalokat, s ezen az albumon a hozzám legközelebb álló, legkedvesebb kompozíciókat válogattam össze – ettől nagyon személyes” – mondja. A saját témák mellett felcsendül Henry Mancini 1961-es örökzöldje, a Moon River, amit Yancha 13 évesen, az édesapjától tanult meg, s ugyancsak a tinédzser kori kedvencek közé tartozik Máté Péter, akinek zenei világa ugyan látszólag távol áll a jazztől, de meditatív-improvizatív kontextusban is értelmezhető. A megszületett szólólemezt „zongorás naplónak” titulálja, amely azoknak szól, akik szeretnek elmélyülni a gondolataikban. „Belső utazás, párbeszéd a csend és a hang, a magány és a jelenlét, a struktúra és a szabadság között. Nincs szükség ennél több magyarázatra: érdemes megállni, befelé figyelni és újra kapcsolódni a zenéhez és önmagunkhoz” – vallja.

A másik új lemezen (Voyagers – Utazók) a hagyományos zongora-basszus-dob trióformához tért vissza, Fonay Tibor és Nyírő Áron társaságában. Két, számára nagyon fontos muzsikussal – Szirtes Edina Mókussal és Borlai Gergővel – konzultált, hogy új kompozícióihoz kiket hívjon meg a trióba, és összességében elégedett a végeredménnyel. „Mindhárman más-más zenei világot képviselünk, de egy közös cél vezérel minket: hogy a zenénken keresztül meséljünk. Nem pusztán hangokat játszunk – olyan csodás, egyedi történeteket mondunk el, amelyeket szavakkal talán nem is tudnánk kifejezni. Már az első próbán kiderült, hogy jól működik köztünk a zenei párbeszéd. Lubickoltam ebben a közegben, a legjobb értelemben vett szórakozás volt a felvétel” – mondja Yancha. A két lemez repertoárjában van némi átfedés, ami azért érdekes, mert ugyanazokat a tételeket bensőséges, „éjszakai” hangulatban és dinamikusabb ritmus-alappal is meg lehet hallgatni.

A két új album mellett Yancha tavaly meghívást kapott az egykor Chick Corea mellett világhírűvé vált ausztrál gitáros, Frank Gambale zenekarába – most nyáron is turnéznak. Szirtes Edina Mókussal rendszeresen duóznak, stúdiófelvételre is készülnek. Emellett játszik a László Attila Fusion Circus zenekarban és a European Mantrában, a Cantus Dei együttessel pedig protestáns énekek feldolgozásaival koncertezik. Alap-, közép- és felsőfokon is tanít, így jól ismeri a fiatal tehetségeket, a pályakezdés buktatóit. „Már évtizedekkel ezelőtt azt mondták a külföldi muzsikusok, hogy nem elég jól játszani a hangszereden; az csak az alap, a belépő. Érteni kell a zenei szoftverekhez, konyítani a keveréshez, az alkalmazott zenékhez, elengedhetetlen a tökéletes blattolás. Ma ehhez hozzátehetjük az online zenei felületekben, a social mediában való jártasságot és a pedagógiai érzéket is. Szokták mondani, hogy több lábon kell állni, s ez pontosan így van: nemcsak az aktív muzsikálásban, hanem a zeneipar minden területén otthonosan kell mozogni.”

Infó: A Voyagers című lemezbemutató. Nagy János Yancha. Fonay Tibor, Nyírő Áron. 2025. június 27., Opus Jazz Club