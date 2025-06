Emberkereskedelemre hivatkozva tiltott be több Tisza-csoportot is a Facebook

Facebook;közösségi média;Tisza Párt;

2025-06-25 21:22:00 CEST

Egy technikai probléma lépett fel, de már dolgoznak a közösségek helyreállításán.

A Meta az elmúlt napokban több száz Tisza Párthoz köthető Facebook-csoportot távolított el, amelyeket a rendszer automatikusan olyan kategóriákba sorolt, mint a „veszélyes szervezetek és személyek” és az „emberkereskedelem” – írja az Index.

A kormányközeli portál idézi az ellenzéki párt álláspontját, amely szerint technikai hiba okozta az intézkedést, és már elindították a szükséges fellebbezési eljárásokat a csoportok helyreállítása érdekében.

A Tisza Párt közleménye szerint ezekben az online közösségekben több tízezer ember tartotta a kapcsolatot, osztott meg információkat és vett részt a szerveződésben. A párt úgy véli, a Meta algoritmusa tévesen sorolta be a csoportokat súlyos biztonsági kockázatot jelentő kategóriákba, holott a közösségek mindig is békés, demokratikus szellemben működtek, és továbbra is ilyen elvek mentén szerveződnek.

A fellebbezési folyamat eredményeként a legtöbb csoportot sikerült visszaállítani, és jelenleg is zajlik a munka a fennmaradó közösségek elérhetőségének helyreállításáért. A párt ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az eset tanulságaként világossá vált számukra: nem támaszkodhatnak kizárólag a közösségi médiára. Emiatt arra kérik támogatóikat, hogy osszák meg egymással a hírlevelükre való feliratkozás lehetőségét, mivel ez olyan kommunikációs csatorna, amely nem hallgattatható el egyetlen gombnyomással.