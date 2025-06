Hallgatni (nem mindig) arany

Matolcsy György;lopás;aranytartalék;MNB alapítványok;

2025-06-27 06:00:00 CEST

Három és fél hónapja hónapja távozott a Magyar Nemzeti Bank éléről Matolcsy György és három és fél hónapja hozta nyilvánosságra az Állami Számvevőszék azt három jelentését, amely dokumentálta: az elmúlt 15 évben a Matolcsy-klán, (apa, fia, fia haveri köre, az MNB és egykori NGM-es alkalmazottak, vagyis apa vazallusai), hogyan loptak össze példa nélküli módon sok tízmilliárd forintos vagyont. Eközben a jegybanki alapítványokban az eltérő becslések szerint minimum 200, de akár 400 milliárd forintos vagyonvesztés következhetett be, ide számítva a kecskeméti egyetemi alapítványnak okozott száz milliárdos kárt is.

Az új vezetés - Varga Mihály elnökletével – azonnal vizsgálatot indított és nagyon gyorsan feljelentés tett az ügyben. Ez volt három hónapja. Azóta hallgat az MNB, az ügyészség és a rendőrség is. Láthatóan a kormány nem igyekszik a választások előtt felgöngyölíteni az ügyet. Nem akarnak vezetőszáron látni volt állami tisztviselőt; arra játszanak, hátha felejt a nép. De nem felejt, elég csak a bornírtnál is bornírtabb ukránozós, védelmi tanácsos, békepárti miniszterelnöki Facebook-bejegyzések kommentfolyamát megnézni. Az első tíz reakcióban előjön a kérdés: hol az MNB 500 milliárdja? Mert nem felejtünk, hiszen az a mi pénzünk volt. A Telex.hu szerkesztősége a hétvégén publikálta azt az egyórás filmjét (A nagy játszma), amely közérthetően magyarázza el, miként lophattak el felelős fideszes, neres „urak” sok száz milliárd forint közpénzt. Érdemes megnézni. Kiváló látlelet a NER-ről.

A kormány, az MNB, az ügyészség is azt gondolhatja, hogy hallgatni arany. Pedig nem biztos. Ezt jelzi, hogy egyes ellenzéki képviselők, meg a közvélemény egy része elkezdett aggódni a jegybank 110 tonnás aranytartaléka miatt is. Megvan-e még? Vagy azt is elvitte Matolcsy? A kérdés bornírt, hiszen 110 tonna aranyat még nehezebb ellopni, eladni, mint 200-400 milliárd forintot kiszivattyúzni a jegybankból. De ha az egyik sikerült, miért ne sikerülhetett volna elvinni a trezorból az öt köbméternyi aranyat is? Erre azt mondja Varga Mihály, hogy még ő sem látta az aranytartalékot, de nyugodjon meg mindenki, biztos megvan. Érthető okokból a válasz hallatán fokozódott az izgalom....

Azzal, hogy a kormány hallgat, tovább nő a bizalmatlanság. Ma még csak az aranytartalékot keresik Varga Mihályon, holnap meg az állami hadiipart Nagy Mártonon, hogy ki lopta el? (De ez már tényleg sci-fi, hogyan lehetne az állami hadiipart ellopni!?) Én nem voltam MNB-elnök, nem kezeltem sok száz milliárdot, csak annyit sejtek, hogy nem érdemes a nyilvánvalóról hallgatni, a problémákat a szőnyeg alá söpörni. Ebben az ügyben (is) engedni kellene a rendőrséget, az ügyészséget, az igazságszolgáltatást, hogy azt tegyék, amire felesküdtek: a nyilvánvaló bűnösöket megnevezni, ellenük vádat emelni, ha bizonyított a vád, elítélni. Ha nem így tesznek, akkor a Karmelita urainak jövő áprilisban tényleg repülőrajtot véve kell majd menekülniük. Mondjuk Moszkvába.