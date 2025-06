Hó esett a világ legszárazabb sivatagában

Hó borította be a világ legszárazabb sivatagát, az Atacama-sivatagot Észak-Chilében - közölte az ott található ALMA obszervatórium.

Az X-re föltett videofelvételhez fűzött szöveg szerint "hihetetlen, de havazik az Atacama-sivatagban, a világ legszárazabb sivatagában", amire 10 éve nem volt példa a térségben.

Az Atacama egy magaslaton fekszik. Rendkívüli éghajlata ideálissá teszi az űrbeli megfigyelésekhez.

