Orbán Viktor elintézte ezt is, jöhet a minden eddiginél nagyobb Budapest Pride

Fidesz;Orbán Viktor;szabadságjogok;Budapest Pride;Podcast;

2025-06-28 05:45:00 CEST

A felvonulás a szabadságjogokat eltiporni próbáló orbáni politika elleni tiltakozássá lényegült át. Podcast.

Nagyon úgy fest, hogy már az is ki akar menni szombaton az utcára, akit eddig nem érdekelt a meleg büszkeség felvonulása, mivel a Pride a szabadságjogokat eltiporni próbáló orbáni politika elleni tiltakozássá lényegült át, illetve olyanok is beszélnek erről – köztük gyerekek –, akiknek a Fidesz nyomulása nélkül nem lett volna téma a Pride. Erről is beszélgetett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai szakújságíró és Papp Zsolt gazdasági újságíró, illetve Batka Zoltán műsorvezető.

Szóba került az is, hogyan hozta magát mindenképpen vereséget hozó helyzetbe az orbáni hatalom; miért nem épített a kormány sikerkampányt Kapu Tibor űrutazása köré; mit hozhat, hogy a Fidesz külföldi hitelekből osztogatott jóléti juttatásokkal akar választást nyerni, illetve hová lehet még pörgetni az ukránellenes gyűlöletet?