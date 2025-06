Takács Péter szerint sebészeti műtő helyett a sürgősségi osztály műtőit használhatják a szentesi kórházban, kár, hogy jelenleg raktárként használják őket

kórház;Szentes;műtő;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-06-27 19:09:00 CEST

Varga Ferenc, a térség országgyűlési képviselője szerint az egészségügyi államtitkár egyszerűen nincs tisztában azzal, miről beszél.

Az országos tisztifőorvos lefolytatta a vizsgálatot a Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrumban – közölte egy péntek délutáni Facebook-posztjában a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter tájékoztatása szerint mostantól a 2021-ben, több mint egymilliárd forintból teljes körűen felújított sürgősségi osztály mellett található, korszerű légtechnikával felszerelt műtőket fogja használni a sebészeti osztály. Az új műtők kapacitása ezt el fogja bírni, hiszen eddig szinte kihasználatlanok voltak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy a fenntartó Szegedi Tudományegyetem egy két éve elfogadott klímatelepítési terv szerint halad az egészségügyi terek klimatizálásával, évi mintegy 200 millió forintot fordítva erre. Szentesen az áramhálózat fejlesztése is szerepel a tervekben, ami előfeltétele a klimatizálás bővítésének. Tudjuk, hogy van még mit tenni, de eddig is rengeteg felújítás történt az intézményben, ezeknek bemutatása azonban sajnos kimaradt a Tisza Párt kórházat bemutató, csupán hergelésre alkalmas tudósításából – zárta sorait Takács Péter.

Kivitelezhetetlennek tartja Takács Péter elképzelését a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője. Varga Ferenc szerint a sürgősségi osztály mellett található műtőket eddig raktárként használták. – Nyilván eddig poénból műtöttek a 30-40 fokos műtőkben az orvosok. A műtőben található zsilipeket másra használják, az oxigénkiállások pedig áprilisban lettek felülvizsgálva, 60 napos ideiglenes használati engedély van rájuk, vagyis hamarosan lejár. Takács Péter nincs tisztában a szentesi kórház szerkezetével sem, a sürgősségi osztály ugyanis több száz méterre fekszik a sebészeti osztálytól, azokat, akiket műtenek, csak a traumatológiai ambulancia váróján keresztül lehet bevinni. Ezt mégis hogyan gondolja kivitelezni? Várakozó betegek között fogják áttolni az éppen műtétre érkezőket? A frissen műtött betegeket hogyan és mivel viszik vissza az osztályra? – sorolta kérdéseit Varga Ferenc, majd posztja végén azt üzente az államtitkárnak, hogy fusson neki újra a kérdésnek.

„Akkor is hazudsz, amikor kérdezel” – reagált a kommentmezőben a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter úgy fogalmazott, nyilván évek óta jókedvükben műtenek 30 fokban a nyugdíjas korú orvosok. És természetesen nem csak a sebészeti műtőről van szó, hanem az urológiai és a többi műtőben sincs klíma, viszont az embertelen állapotok azonosak.

A szentesi kórház problémái közül csak a legutóbbi a műtő, Varga Ferenc már 2023 eleje óta foglalkozik a problémákkal, azóta is, amikor is az a döntés született, hogy a szülészeti osztály működését szüneteltetik, a betegeket, illetve a kismamákat Hódmezővásárhelyre, Szegedre és Kecskemétre irányítják át. A DK-s politikus rendszeresen írt a Facebookon, több alkalommal fordult levélben az egészségügyi államtitkárhoz az ügyben.

A műtök helyzetével az RTL Híradója is foglalkozott június 15-én arról is beszámoltak, hogy emiatt több beteg rokona panaszkodott a DK-s országgyűlési képviselőnek. Varga Ferenc gyűjtést indított, hogy klímaberendezéseket vásároljanak a kórháznak, néhány napja pedig Magyar Pétert és a Tisza Párt egészséfügyi szakpolitikusát, Kulja András EP-képviselőt is, meghívta, menjenek el Szentesre, és személyesen győződjenek meg a helyzetről. Ezután a két tiszás politikus mutatta be, hogy 35 fokos hőségben operálnak az intézményben, Takács Péter pedig az alapvető tájékozottság teljes hiányáról tanúbizonyságot téve hétfőn a Kulja Andrással folytatott vitájában Varga Ferenc helyett a Tisza Párt EP-képviselőjének köszönte meg, hogy felhívta a figyelmet a szentesi kórház ügyére. Bár nehezményezi az egészségügyi államtitkár tájékozatlanságát, azt tartja a legfontosabbnak, hogy az egészségügyért is felelős Belügyminisztérium végre figyelmet fordít a szentesi kórház helyzetére. Azt ígéri, hogy számonkéri majd a vizsgálat eredményét és a problémák megoldását is. – nyilatkozta akkor a Népszavának Varga Ferenc