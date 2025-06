Magyar gazdák törnek be az Auchan polcaira

Auchan;magyar termék;áruházlánc;

2025-06-28 07:33:00 CEST

Helyi kistermelőket és családi gazdálkodókat szeretne helyzetbe hozni az Auchan, amely elsőként Debrecenben indítja el a „Helyi ízek, polcra fel!” elnevezésű kampányát – számoltak be erről csütörtökön a hajdúsági megyeszékhelyen.

A Magyar Termék Védjegy Nonprofit Kft. segített kiválasztani azt az ötven gazdálkodót, akik saját élelmiszerekkel – sajttal, szörppel, lekvárral, pékáruval, zöldséggel és gyümölccsel megjelenhetnek majd az áruház polcain. Debrecen után később az ország keleti felében, Szolnokon és Miskolcon, majd Szegeden és a hiperlánc más egységeiben is folytatják ezt a kezdeményezést. Ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segít – mondta a helyszínen Papp Zsolt elnök –, mert a jelenlegi klimatikus viszonyok között, ami igencsak megnehezíti a növénytermesztést és az állattenyésztést, az egyik legfontosabb feladat, hogy a magyar kistermelők árui ilyen módon is eljuthassanak a vásárlókhoz. Egyben bejelentette: elkezdenek egy több hónapos kampányt, kivédve azokat a nemtelen támadásokat, amelyek akár a vörös húsokat, akár egyes tejtermékeket vagy zöldségféléket érnek, s tényekkel, tudományos adatokkal támasztják majd alá, miért lényeges, hogy hazai alapanyagokból készült termékek kerüljenek a vevők kosarába.

Az Auchan egyébként 47 százalékban a NER-hez köthető Indotek Group tulajdona, amelynek vezetője, Jellinek Dániel tavaly bejelentette azt is, hogy az áruházlánc operatív irányítását is átveszik. Az Economx gazdasági portál adatai szerint az Auchan Magyarország hazai érdekeltségei mintegy 6000 dolgozót foglalkoztatnak, 2023-ban 460 milliárd forint árbevétel mellett 27 milliárd forintos üzemi eredménnyel zárták az évet.