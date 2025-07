Szitanyomat csokiból, izgalmas díszlet- és jelmeztervek: megnézhetjük a Magyar Képzőművészeti Egyetem legizgalmasabb diplomamunkáit

Magyar Képzőművészeti Egyetem;

2025-07-11 11:09:00 CEST

– A Best of Diploma nem csupán egy válogatás a végzős hallgatók diplomamunkáiból, hanem erőteljes szakmai és művészi lenyomat arról, hogyan gondolkodnak a legfiatalabb alkotógeneráció tagjai ma a művészetről, a világról és önmagukról – hangzott el a kiállítás sajtóbejárásán.

Csokoládéból készült, ehető szitanyomatot, Molnár Ferenc Liliom című darabjához készült díszletet és jelmezeket, és egy XVI. századi táblakép restaurálási munkáit is láthatjuk a Best of Diploma 2025 című kiállításon a Hungarian Art & Business nevű kortárs művészeti helyszínen. – A Best of Diploma nem csupán egy válogatás a végzős hallgatók diplomamunkáiból, hanem erőteljes szakmai és művészi lenyomat arról, hogyan gondolkodnak a legfiatalabb alkotógeneráció tagjai ma a művészetről, a világról és önmagukról. Itt olyan munkákkal találkozhatunk, amelyek bátran reagálnak társadalmi kérdésekre, új médiumokat vonnak be, vagy éppen érzékeny személyes történeteket mesélnek el sokféle formában, sokféle hangon – mondta Dóczi Gergely kancellár a kiállítás sajtóbejárásán. Hozzátette, idén a tárlat rendhagyó módon a Hungarian Art & Business, azaz a HAB kiállítótereiben valósul meg, mivel az egyetem Barcsay Termében – ahol hagyományosan a Best of Diploma kap helyet – egy nagyszabású, egész nyáron megtekinthető jubileumi Barcsay Jenő-kiállítás nyílik július 16-án, a mester születésének 125. évfordulója alkalmából. A kancellár szerint a HAB külső helyszínként azonban újfajta láthatóságot kínál: segít megmutatni a fiatal alkotókat a szakmán túli közönségnek is a város szívében, egy könnyen megközelíthető térben, mégis közel az egyetemhez.

A kiállításon számos témájú, műfajú és stílusú művet láthatunk, köztük izgalmas díszlet- és jelmezterveket színdarabokhoz. Molnár Ferenc Liliom című művéhez Darvay Botond például egy utcai lámpákkal megvilágított, kies teret tervezett, melyhez az első jelenet inspirálta, melyben a két szereplő, Juli és a Liliom tűnik fel. Kasa Blanka Berta a Jógyerekek képeskönyve című darab Parti Nagy Lajos által készített átiratához alkotott jelmez- és bábterveket, melyek tervezésekor a viktoriánus kor esztétikája, gyermek-fényképészete és gyászkultúrája inspirálta, míg Tárnoki Tamás Péter a Szent Iván-éji rave című munkájával Shakespeare művéhez álmodott meg egy szabadtéri zenei fesztivált.

A tárlaton egy mű a mesterséges intelligenciára is reflektál: Városi Gabriella Rebeka robotikus installációja emberi szervekre hajazó formákból és egy mozgó hologramból épül fel, és olyan érzést kelt, mintha egy részben gép, részben élő entitást látnánk. Suplicz Gergely grafikája pedig önreflexív alkotás, mivel konkrétan az elképzelt diplomavédését ábrázolja, így a tükörkép hatását keltve elmossa a valóság és a fikció határát.

Dicső Eszter Nóra csokoládé felhasználásával készült érzéki szitanyomatain elszáradt rózsacsokor, borospohár és barátainak a keze jelenik meg. Az alkotó azért ezzel az anyaggal ábrázolta témáját, mert az ugyancsak tünékeny, mint az emlékek. A művész a HAB Grafikai Műhelyében a sajtóvezetésen meg is mutatta, hogyan zajlik az alkotói folyamat. A szitanyomtatógépbe előzetesen elhelyezte a szitázni kívánt fényképet és egy ostyát, majd a szitakeretbe csokoládémasszát öntött, melyen végighúzott egy úgynevezett rákel-gumit, így a kép a lapra került. A mű ezáltal nemcsak különleges esztétikát nyert, de mindenki által könnyen fogyaszthatóvá is vált – szó szerint.

Infó: Best Of Diploma 2025. Kurátor: Uszkay Tekla, Hungarian Art & Business (HAB), Budapest, VI. kerület, Andrássy út 112. Megtekinthető szeptember 7-ig.