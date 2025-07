Last minute árnyékában

utazás;Unitravel Utazásszervező;

Nyakig járunk a nyárban, a szerencsésebbek a tengervízben is, amikor épp csődöt mondott egy magyarországi utazási iroda. Nem verték nagy dobra, a társaság a saját honlapján, közleményben tudatta a hírt a nagyvilággal. No meg a nyaralásukra készülődő, illetve a cég által kiutaztatott, épp külföldön lévő utasaival. Nem titok, hogy a negyven éve alapított UniTravel dobta be a törölközőt.

Akik az UniTravel utasaként kijutottak idei vakációjuk helyszínére, a történet szerencsés szereplői, hiszen hazajutnak az irodával szerződésben álló biztosítótársaság segítségével. Kérdés persze, mennyire lehet szerencsésnek mondani valakit akkor, amikor jó esetben maximum a tengervíz hőmérsékletével kellene foglalkoznia, nem a hazautazással kapcsolatos információkkal.

Szerencsére a legsúlyosabb helyzet most nem állt elő: nem maradtak sem a szálloda előtt, sem a reptéren sorsukra hagyott utasok. A fizetésképtelenné vált cégnek ugyanis van hazaszállítási biztosítása és kötelező vagyoni biztosítéka is. Utóbbiból az itthon maradottakat kártalanítják. Majd. A “jogszabályban meghatározott módon és mértékig” - nyilatkozta a biztosító képviselője. Bizony, a befizetett részvételi díjakat nem fogják az utolsó fillérig visszakapni az utasok. Tegyük hozzá, a többihez sem jutnak hozzá pár nap alatt, vagyis aki nem tudja most előkapni egy új utazás árát, lemondhat az idei nyaralásról. Ha mégis be tud fizetni egy másik útra, egy last minute ajánlatra például, jó eséllyel épp az UniTravel csődjének okozójaként kikiáltott új piaci szereplő, a lengyel érdekeltségű Itaka valamelyik óriási engedménnyel kínált akciójával élhet.

Az idén ráadásul mintha sokkal több ilyen akció lenne a tavalyinál. Kevesebb utas van a vártnál, mondják, óvatosan terveznek az emberek, ráadásul itt a nagy tour operátor, a több országban sikeres Itaka, amely nagy tételben vásárol szálláshelyi kapacitást és több országból tölti meg utasokkal a repülőgépeket. Eközben piactorzító versenyt kiáltanak a gyilkosan alacsony árakkal nehéz helyzetbe hozott konkurensek, versenyhivatali vizsgálatot szorgalmazva.

Noha majdnem minden évben bezár egy-egy utazási iroda, a gazdaság más szektoraihoz képest itt kifejezetten alacsony a csődök száma, és ami még fontosabb, ez a legszigorúbban szabályozott szektor, ami utasként igazán lényeges. Utazni még mindig utazási irodával lehet a legbiztonságosabban, de nem a legolcsóbban, persze. A biztonságnak és a komfortnak ára van. Aki viszont egyedül kel útra, önállóan kénytelen intézni minden váratlant: ha csak késik a járata, vagy törölték, netán épp természeti katasztrófa van, és hirtelen minden a feje tetejére áll. Ekkor az utazási irodák már a mentőakciókat szervezik.

A legjobb példát a legrosszabb forgatókönyvekben írják az utazási piac szereplőinek, noha ilyen kéretlen reklámmal senki nem akar élni, olyannyira nem, hogy többnyire csak szakmán belül mesélik egymásnak a hajmeresztő helyzetek megoldását. Pedig ezek sokkal többet elárulhatnának ennek a szakmának a mindennapjairól, mint a ritka, de mindig hangos irodai csődök.