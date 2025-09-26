Csődbe vitte a konkurencia akciódömpingje az Unitravelt, eljárást indított a kormányhivatal

Csődöt jelentett egy 40 éve működő magyarországi utazási iroda, az Unitravel, amely az agresszív új konkurens áldozatának tartja magát, és nem az utolsó áldozatnak az ágazatban.