Az érintett ügyfeleket a Colonnade Biztosító e-mailben értesíti a teljesítéséről.
A fővárosi kormányhivatal soron kívüli eljárásban hozott határozatában szólította fel a Colonnade biztosítót a kifizetésekre, egyben az utazásszervezőt eltiltotta a tevékénységétől.
Egy vállalkozás sikerét vagy kudarcát számos tényező befolyásolja.
Csődöt jelentett egy 40 éve működő magyarországi utazási iroda, az Unitravel, amely az agresszív új konkurens áldozatának tartja magát, és nem az utolsó áldozatnak az ágazatban.
Megtévesztette a fogyasztókat az Unitravel Utazásszervező Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint, a jogsértésért 1,6 millió forint bírságot szabott ki a hivatal.