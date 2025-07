A vendéglátóhelyek egy része nemcsak az étellel-itallal csábítani a vendégeket, hanem kisállatok társaságát is kínálja, de jó ez az állatoknak?

Kajó Cecília jogászt kérdeztük az üggyel kapcsolatban, aki állatvédő szervezeteknek is nyújt jogi segítséget. „Mivel az állatvédelmi törvény kutyaközpontú, más kedvtelésből tartott állattal kapcsolatban gyakorlatilag semmit nem mond, viszont van benne egy remek fogalom és egyben követelmény az állattartóval kapcsolatban: a jó gazda gondossága.” A jogász hozzátette: ez egy általános fogalom, a leírása szerint az állat etológiai-biológiai sajátosságainak, fajának, fajtájának, korának, nemének, egészségügyi állapotának megfelelő tartást jelent. Vagyis nem ugyanúgy tartok, táplálok, biztosítok pihenést vagy épp mozgást egy idős és egy fiatal állatnak, egy egészségesnek és egy betegnek, vagy épp műtét után lábadozónak, vagy vemhesnek, vagy épp frissen ellettnek stb. „Ha a jogalkalmazó nem tudja szakmai tartalommal kitölteni ezt az általános fogalmat, mert azt mondja, hogy nem ért a törpemalacokhoz, akkor kirendelhet szakértőt, jellemzően egzotikus szakállatorvost, aki szemlét tarthat, és leírhatja, mire van szükségük az ilyen állatoknak, és ehhez képest mi valósul meg a helyszínen.”

Kajó Cecília elmondta: ha valaki állattartási hibát, hiányosságot tapasztal, akkor a vállalkozás székhelye szerinti (fővárosi kerületi) jegyzőhöz mint állatvédelmi hatósághoz tehet bejelentést. Kiemelte: ő ugyan laikus, nem ért a törpemalacok tartásához, de azoknak a szakembereknek hisz, akik évek, évtizedek óta ezzel foglalkoznak, így tudják, mi a jó ezeknek az állatoknak. „Tény, hogy a sertéseket alapvetően haszonállatként tartottuk több évezred óta, és ott a tartási körülmények arra fókuszáltak, hogyan lehet olyan ételt előállítani belőle a végén, amitől nem halunk meg. Viszont a kedvtelésből tartott törpemalacoknak sem változott annyira a biológiája, hogy huzamosabb ideig tarthatók lennének egy kávézónak kialakított helyen. Ennyi erővel az állatkerti állatokat is mind lehetne padlóval ellátott, falakkal elrekesztett helyiségekben tartani, és nem a természetes élőhelyüket imitáló környezetben.”

A jogász szerint az, hogy az állatoknak napi 8 órában jövő-menő emberek zaját, forgalmát kell tűrniük egy olyan helyen, ahol nem tudnak nyugodtan elvonulni, ha elegük van, nem tudnak élelem után keresgélni, túrni, ahol nem tudnak nyugodtan aludni, nem jó tartási mód. „Az egzotikus kávézók bemutató állományának életkora egyébként jelentősen alulmarad a sima állattartóknál tartott állatokétól, nem véletlenül. Egy év múlva térjünk vissza majd rá, hogy a kezdő állományból itt mennyi malacka él még, illetve maga a kávézó megvan-e még” – zárta Kajó Cecília.

Cicák, nyulak, kaméleonok

Budapesten több olyan vendéglátóhely is üzemel, ahol állatok között lehet enni-inni. A Zoo Caféban húsz állatfaj – például nyúl, kaméleon, sün, papagáj – 65 egyedét lehet megtekinteni, egy részüket simogatni is. A Vasmacska Kávézoo-ban nyuszik, tengerimalacok, csincsillák, kacagógerlék, kutyák és kaméleon látható. A hely kutyabarát is, tehát a saját négylábúnkat is elvihetjük. A Cat Café nevében hordozza a kínálatot, itt doromboló cicák között fogyaszthatjuk el a kávét, süteményt. A Puppychino kávézó és cukrászda egy olyan kutyabarát hely, ahol nemcsak szívesen látják a vendégek kutyáit, de a Budaörsi Kutyamenhely egy-egy védencével is lehet találkozni, akiket lehetőség van nemcsak megsimogatni, megszeretgetni és megsétáltatni, de örökbe is lehet őket fogadni. Picit eltér ezektől a Dzsungel Kávézó és Étterem. Itt négy különböző tematikájú teremben az óceán, a szavanna, a dzsungel és a kalózhajók hangulata elevenedik meg. Ebéd vagy vacsora közben az asztalok mellett lévő akváriumok és terráriumok lakóinak életét lehet megfigyelni. Macskás kávézó Egerben – Cicuskám Cat Cafe –, Pécsett – Purrfect Cat Cafe –, Veszprémben – Kultúrmacska kávézó – és Debrecenben – Macskávézó – is található, Nyíregyháza belvárosában, az Animals Coffee & Brunch-ban pedig cicák, nyuszik, tengerimalacok, de még sisakos kaméleon is társunk lehet a kávézásban.