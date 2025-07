Külföldi ingatlanokba mentik pénzüket a magyarok

Spanyolország;ingatlanpiac;vagyon;magyarok;menekülés;lakásvásárlás;lakásárak;

2025-07-12 13:43:00 CEST

Egyre több magyar vásárol lakást Spanyolországban, ahol befektetési és letelepedési szándékkal egyaránt sokan nézelődnek. Szándékaikat a politikai és gazdasági változások is erősítik.

Öt év alatt 80-100 százalékos ingatlan áremelkedést okozott a legkeresettebb spanyol régiókban, így a magyarok egyik kedvenc területének számító Costa del Solon is a töretlenül erős nemzetközi kereslet, a csökkenő kamatok és a korlátozott kínálat. Mindezek nyomán újabban 100-150 ezer euróval már nem nagyon lehet labdába rúgni az ország lakáspiacának nagy részén. Ráadásul Malaga a 2030-as labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos helyszíne lesz, az infrastrukturális fejlesztések és a fokozódó turisztikai érdeklődés hatással lesz az árakra, ami az ingatlantulajdonosoknak jó, a vásárlóknak viszont annál kevésbé.

Legyen szó „túlturizmusról”, elszálló lakásárakról, Spanyolország iránt nem csökken a külföldiek, így a magyarok érdeklődése sem. Sőt! Szinte minden olyan esemény ami hátrányosan érinti a magyar lakosság egy részét, érezhetően megdobja a spanyol ingatlanpiacon érdeklődő honfitársaink létszámát - tájékoztatta a Népszavát Czakó László, a spanyolországi ingatlanvásárlási és letelepedési ügyekben szakértő Amigo Húngaro Magyar Ügyintéző iroda tulajdonosa.

Az elmúlt években a választások, a KATA törvény, az ukrajnai háború kitörése egyaránt kisebb-nagyobb vásárlási hullámot gerjesztett. A legnagyobbat az ukrán háború kitörése dobott a keresleten, amire a katonai konfliktus elhúzódása és immár a 2026-os választások közeledése is hatással van. Érzékelhető mozgást okozott Magyarország felől az államkötvény rekord kamatok kifizetése is, sokan hivatkoznak ezekre a befektetésekre vagy ezeknek a feloldására, melyekből külföldön terveznek vásárolni - tudtuk meg.

A magyar befektetők három-négy éve jelentek meg a korábbinál jóval nagyobb számban Spanyolországban, az érdeklődés azóta folyamatos és egyre növekvő volumenű. Jellemzően 2 szobás lakásokat keresnek a magyarok, de van érdeklődés a 3-4 szobás ingatlanok vagy családi házak, villákat iránt is. Utóbbiak a kereslet mintegy 20 százalékát teszik ki jelenleg.

A vevőkör és a döntéseik mögött lévő indokok is változatosak. Vannak, akik befektetésként, kiadási céllal keresnek lakásokat és olyanok is akadnak, akik saját részre vásárolnak, odaköltöznek, Spanyolországban kezdenek új életet. Akadnak viszont, akik egyelőre egyfajta második lábnak tekintik a spanyolországi befektetésüket, amivel a család jövőjét akarják biztosítani, tekintettel a még mindig tartó ukrán háborúra és a bizonytalan magyar politikai helyzetre. A leggyakoribb pedig mindennek az ötvözete, tehát az ingatlant kiadják és saját maguk is használják időnként. Nem ritka, hogy akik eleinte csak pár hetet terveztek ott tölteni, egyre többet időznek, majd annyira beleszeretnek az országba, hogy végül oda is költöznek. Így lesz a befektetési ingatlan vásárlásból országváltás is.

Az első számú külföldi vásárlókör Spanyolországban, különösen a luxusingatlanok és a fényűző ingatlanok piacán még mindig Nagy-Britanniából jön. A toplista élén szerepelnek a hollandok is, akik főként az új építésű otthonokat keresik. A svédek és más skandináv országból érkezők különösen Benahavís környékén aktívak, a német vevők pedig különösen a használt ingatlanok piacán gyakoriak, de a luxus-szegmensben is erősek. Új trendként egyre gyakrabban jelennek meg az amerikaiak és közel-keleti vásárlók az országban.

A szerényebb tőkéjű vásárlóknak jó opció a jövőben Észak-Spanyolország, például Asztúria, ahol nagyjából a Costa del Sol-i árak feléért, még 100-150 ezer euró között is könnyedén találni 2-3 szobás lakásokat. Az árak viszont ebben a régióban is rohamosan emelkednek, mert az utóbbi évben óriásit nőtt az eladó ingatlanok iránti kereslet - mondja Czakó László, aki a déli régióban lévő irodái mellé északon is nyitott egyet, az egyre nagyobb számú külföldi vevők miatt.