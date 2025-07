Fagyos július Washington és Ottawa között

Európai Unió;Kanada;Egyesült Államok;Donald Trump;vámháború;Mark Carney;

2025-07-12 09:56:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök eszkalálta az egyes kanadai termékekre továbbra is fenntartott vámháborút, miután a jelenlegi 25 százalékos tarifa helyett már 35 százalékkal sújtaná augusztustól az északi szomszédból érkező termékeket.

Más kereskedelmi partnerekhez hasonlóan a kanadai kormányt is levélben figyelmeztette Trump, hogy vámot fog emelne és ezt az információt a Truth Social nevű közösségi médiájában is közzétette. Egy Politico által megszólaltatott neve elhallgatását kérő Fehér Házi munkatárs szerint az új vámok továbbra is csak az USA-Kanada-Mexikó között 2020-ban megkötött USMCA szabadkereskedelmi egyezmény hatályán kívül eső termékekre fog vonatkozni. Ez örömhír az amerikai autógyártóknak, akik a három ország között összetett ellátási láncot üzemeltetnek, amelyben a FORD, GMC vagy a Stellantis-csoport által kínált gépkocsik különböző alkatrészeit a három ország valamelyikében gyártják.

Trump elnök Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett levelében a fentanil nevű kábítószer határon átívelő csempészetének elégtelen megfékezését nevezte meg a vámok indokaként. Ha Kanada együttműködik velem a fentanil megállításában, akkor lehet, hogy megfontoljuk a levél módosítását, fogalmazott Trump a szövegben. Az amerikai elnök állítását nem támasztják alá a hivatalos a statisztikák adatai, amelyek szerint csupán kis mennyiségű kábítószer érkezik az USA területére Kanada felől.

Carney már csütörtökön válaszolt az X-en közzétett bejegyzésében, hogy kormánya állhatatosan védelmezi a kanadai munkavállalókat és vállalkozásokat, valamint a továbbiakban is mindent meg fog tenni ezért az augusztus 1-i határidőig. A kormányfő azt is hozzátette, hogy Kanada lényeges haladást ért el abban, hogy megakadályozza a fentanil beáramlását Észak-Amerikába.

Az NBC hírcsatornának adott csütörtöki interjújában Trump a 27 EU-s tagállamra nézve is új vámtarifákat helyezett kilátásba, ám az Unió fő kereskedelmi tárgyalója, Maroš Šefčovič szerdai nyilatkozata szerint Trump elnök “még megkímélte az EU-t” az emlegetett levelétől.