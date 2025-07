Sokan panaszolják, hogy képtelenség sportorvosi igazoláshoz jutni, de az OSEI-főigazgató szerint az új rendszer jó, csak még nem szoktak hozzá

panasz;sportorvos;igazolás;Sportkórház;OSEI;Soós Ágnes;

2025-07-13 15:45:00 CEST

A Népszava több érintettől értesült a problémáról, egyikük arról számolt be, április óta próbál a társadalombiztosítás által finanszírozott vizsgálatra időpontot foglalni sikertelenül.

Nehéz sportorvosi vizsgálatra jutni az OSEI-ben, ismertebb nevén a Sportkórházban. A Népszava több érintettől értesült a problémáról, egyikük arról számolt be, április óta próbál a társadalombiztosítás által finanszírozott vizsgálatra időpontot foglalni sikertelenül. Többször érdeklődött, hogy a foglalási rendszerben mikor nyílnak időpontok, ám hiába volt résen. Elmondása szerint a last minute, fizetős időpontok gyorsan betelnek. Ahhoz, hogy játékvezetőként tevékenykedni tudjon, sürgeti az idő, ezért más lehetőségek után is keresgélt, a kerületében egyetlen háziorvost talált, akihez fordulhatott volna, ám végül ott sem járt sikerrel.

Az esete nem egyedi. Az egyik fővárosi sportklub levele, amelyet a szülőknek küldött ki (s amely a szerkesztőségünkbe is eljutott), ugyancsak erről tanúskodik. Ebben azt írják: az idény előtti szokásos, szervezetten zajló sportorvosi vizsgálat lebonyolítása bizonytalan, mivel az új szabályozások miatt nehezebb kitelepülést vállaló sportorvost találni.

„2025. január 1-jétől a sportorvosi vizsgálatokra vonatkozó jogszabály módosult. A változás a 16-18 év közötti, 16 év feletti sportolókat is érinti, ugyanis a sportorvosi igazolások érvényessége ezentúl a születési dátumhoz igazodik, nem pedig a vizsgálat időpontjához. Így még fontosabbá válik az egyéni időpontfoglalás és az igazolások érvényességének nyomon követése” – olvasható a tájékoztatásban. A klub ugyanakkor pont ahhoz a Sportkórházhoz irányítaná a sportolni vágyó gyerekeket, amelynél bajos az időpontfoglalás.

A problémát az jelenti, hogy az új szezon közeledtével most jut eszébe mindenkinek, hogy meg kell csináltatni a sportorvosi igazolást!

– reagált a kritikai észrevételekre lapunknak nyilatkozva Soós Ágnes, a Sportkórház főigazgató főorvosa. A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének és orvosbizottságának tagja elmondta, a tavaly augusztusban elfogadott, január 1-ével életbe lépett jogszabály azt a célt szolgálja, hogy 1) a sportorvosi rendszer kifehéredjen, megszűnjenek a visszaélések; 2) senki ne kaphasson játékengedélyt úgy, hogy ne vizsgálta volna meg szakember, a sportoló ténylegesen essen át szűrővizsgálaton; 3) az egészségügyi jogviszony alapján az orvosok ugyanolyan anyagi hozzájárulásban részesüljenek, a munkájuk egyszerűsödjön, egyúttal megbecsült legyen.

A rendszert épp úgy alkottuk meg, hogy a sportolók elkerüljék a tumultust, a várakozást. Hogy mégis ez történik, annak az az oka, hogy mind a sportszervezetek, mind a sportolók közül sokan most akarnak mindannyian, gyakorlatilag egyszerre sportorvosi engedélyhez jutni. Pedig jeleztük és

azt szerettük volna elérni, hogy az érintettek egész évben, szétterítve járjanak sportorvoshoz. Vannak szövetségek, amelyek ezt megoldották, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel például jó az együttműködés.

A születési dátum alapján időben érkeznek a vizsgálatokra, a sportolók zökkenőmentesen jutnak az ellátáshoz – mondta Soós Ágnes, s hozzátette: immár a térségek 60 százalékát lefedi az online időpontfoglalási rendszer. Amennyiben az érintettek adaptálódtak volna a megújult eljáráshoz, most nem lennének gondok. Ráadásul, Soós szerint az is nagy előrelépés, hogy immár egy fillérjébe nem kerül a sportolóknak a vizsgálat, ami sokak számára óriási segítség.

„Jelen körülmények között az orvosok tényleg nehezebben mennek ki az egyesületekhez, aminek egyébként 10 ezer forintos kényelmi díj az ára. Mindenesetre reméljük, hogy a jövőben, ha minden érintett hozzászokik az újításhoz, teljesen flottul zajlik majd az új rendszer használata".