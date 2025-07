A német külügyminiszter jövő héten tárgyalni akar a börtönben éhségsztrájkoló Maja T. ügyéről a magyar kormánnyal

Németország;Magyarország;börtön;éhségsztrájk;Johann Wadephul;

2025-07-12 10:44:00 CEST

A fogvatartási körülmények javítása a prioritás, azt Johann Wadephul nem tartja reálisnak, hogy Maja T.-t kiadnák Németországnak.

Johann Wadephul német külügyminiszter bejelentette, hogy jövő héten tárgyalni akar a magyar kormánnyal a magyar börtönben éhségsztrájkoló szélsőbaloldali aktivista, Maja T. ügyében – vette észre a Süddeutsche Zeitung erről szóló beszámolóját a 444. A politikus közölte, hogy prioritásuk az aktivista fogvatartási körülményeinek javítása. Azt ugyanakkor nem tartja reálisnak, hogy Maja T.-t kiadnák Németországnak, a magyar kormány ugyanis eddig ragaszkodott hozzá, hogy Magyarországon legyen a büntetőeljárás.

Mint arról lapunk is beszámolt, Maja T.-t azzal vádolják, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely 2023 telén a ruházatuk alapján választotta ki és támadta meg az általuk szélsőjobboldalinak vélt szimpatizánsokat Budapesten. 2023 decemberében tartóztatták le Berlinben, Magyarország kezdeményezésére, európai elfogatóparancs alapján. Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja. A Német Szövetségi Alkotmánybíróság februári ítélete szerint azonban jogellenesen adták ki Magyarországnak.

Maja T. az őt meglátogató EP-képviselőnek nemrég a budapesti börtönében azt mondta, „egyszerűen nem bírom tovább, hogy itt tartanak fogva Magyarországon. Ezért nem látok más lehetőséget, minthogy folytassam az éhségsztrájkomat”. Martin Schirdewan, az Európai Parlament radikális baloldali képviselőcsoportjának (GUE/NGL) vezetője közölte, egyórás látogatása során Maja T. „tarthatatlan börtönkörülményekről, folyamatos elkülönítésről” számolt be, illetve arról, hogy csótányok és poloskák vannak a cellájában. A 444 felidézi, Maja T. az édesapja szerint az éhségsztrájk kezdete óta már 14 kilogrammot veszített a testsúlyából. A férfi csütörtökön azt mondta, hogy az orvosok annyira kritikusnak tartják gyermeke állapotát, hogy már a szívritmus-szabályozó beültetését is fontolóra vették. Maja T.-nek ugyanis időnként 30-ra esik a pulzusa, így pedig a szíve is megállhat.