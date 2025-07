Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek és Ursula von der Leyennek, hogy „kényszersorozáskor” már senki ne haljon meg

Kárpátalja;Ukrajna;Orbán Viktor;haláleset;orosz-ukrán háború;Harcosok Klubja;

2025-07-12 20:13:00 CEST

A tisztázatlan körülmények között életét vesztő kárpátaljai férfi ügyével hergelt tovább Ukrajna ellen a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.

Orbán Viktor Brüsszelből posztolt a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában, méghozzá az Ukrajnában sorozás közben meghalt férfi esetéről – írja az M1 Híradó portáljára hivatkozva a Telex. Eszerint a magyar miniszterelnök a zárt csoportban megosztott bejegyzésében azt írta, hogy szerinte hiába háborúban álló ország Ukrajna, nem szabadna kényszersorozás közben agyonverni embereket. Kijelentette: „Sebestyén Józsefet erőszakkal vitték el Beregszászról, többször megverték, kórházba került. A történteket az áldozat ügyvéd előtt tett vallomásban mondta el. Aztán meghalt. Várjuk a felelősök megbüntetését”

Orbán Viktor szerint most az ukránok a magyarokat vádolják feszültségkeltéssel, de úgy látja, hogy ami sok, az sok. Megjegyezte, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen épp megkerülné a magyar vétót Ukrajna EU-s tagságával kapcsolatban, de a miniszterelnök szerint kár a gőzért, és inkább arról tárgyaljanak, hogy kényszersorozás során senki ne haljon meg.

A Telex cikke kitért arra is, hogy a „kényszersorozás” kifejezés gyakran megjelenik a kormányzati és kormányközeli nyilatkozatokban, de Rácz András Oroszország-szakértő a Facebook-oldalán nemrég pont arról írt, hogy ilyen szó nem létezik, hiszen a sorozás alapvetően egy kényszer, és háború során nincs is ilyen, csak mozgósítás. Abban a szakértő is egyetért, hogy ki kell vizsgálni az esetet és elő kell állítani a felelőst, felelősöket, de egyelőre túl kevés információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy bármit is ki lehessen jelenteni.