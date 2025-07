Magyar Péter bejelentette, hogy szuperhivatalt állítana fel a nemzeti vagyon visszaszerzésére

kongresszus;Nagykanizsa;nemzeti vagyon;programbeszéd;visszaszerzés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-07-12 17:35:00 CEST

A Tisza Párt elnöke köszönetet mondott azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik hátrébb szorították az egyéni ambícióikat és félreálltak az útból.

Hivatalt állítana fel a nemzeti vagyon visszaszerzésére egy esetleges Tisza-kormány a 2026-os parlamenti választás után – jelentette be Magyar Péter a Tisza Párt szombaton Nagykanizsán tartott kongresszusán. – Nem hagyhatjuk szó nélkül az elmúlt évtizedek szabadrablását – mondta erről, hozzáfűzve, erre a „szuperjogokkal bíró intézményre” bíznák a nyomozást olyan súlyos korrupciós ügyekben, mint a „a világ legnagyobb bankrablása”. a Magyar Nemzeti Bank ügye, de az „elrabolt” közvagyon visszaszerzését is. Ez a hivatal vizsgálná felül a koncessziós szerződéseket is, amelyeket az autópályákra, hulladékgazdálkodásra írtak ki, de az is a feladata lesz, hogy az Orbán-kormány által felvett hiteleket visszaszerezze. – Van egy rossz hírem: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc nyugodtan betolhatja a magánvagyonát, mert minden hitelfelvételért ők lesznek a felelősek, az ő vagyonuk lesz a garancia – jelezte a Tisza Párt elnöke.

Szerinte a hivatal élére olyan embert jelölnek, aki makulátlan előéletű, semmilyen politikai múltja nincs.

– Mi nem vagyunk sem messiások, sem tökéletesek. Nem ígérünk könnyű utat, de egyet igen, hogy meg fogjuk csinálni – mondta Magyar Péter, felszólítva a közönségét, hogy ne nézői legyenek a rendszerváltásnak, hanem alakítói is. – Legyen ez a pillanat egy közös eskü, hogy többet nem hátrálunk meg. Hogy nem adjuk fel, ha elindultunk együtt, akkor végigmegyünk az úton a működő Magyarország felé – buzdított.

Programadó beszédének az elején a Tisza Párt elnöke leszögezte, nem ígérgetni jött, hanem jövőt és közös utat ajánlani, ami egy emberséges és működő Magyarországhoz vezet. – Összeomlott a világom, magam is egy véleménybuborékban éltem, sokan ma is így élnek, falak között és fölött. Én ezt a falat tavaly februárban megpróbáltam átütni a Partizán stúdiójában, és bízom benne, hogy közösen ezt a falat együtt mindnyájan áttörhetjük Magyarország körül és fölött is. Országjárásainkkor, az egymillió lépéskor sok tízezer emberrel találkoztam, meghallgattam történeteiket, panaszaikat, de ha egyre többen ugyanazt mondják, az már nem panasz, az a valóság – mondta azokról az egyéni sorsokról, amelyeket megismert. – idézte fel, mi történt másfél évvel ezelőtt, amikor elindította a politikai karrierjét.

Egy idős férfi azt kérdezte tőlem, hogy ugye nem gondolom komolyan, hogy 46 évnyi munka után nem nyugdíjnak hívja, amit kap, hanem alamizsnának. Békésben egy tanárnő azt mondta húsz éve a gyerekeknek, hogy tanuljatok, hogy ne kelljen külföldre mennetek, most azt, hogy tanuljanak, hogy legalább külföldre mehessenek. Jöttek sorba a mondatok a magát rabszolgának érző közmunkástól kezdve minél több embertől – sorolta a Tisza Párt elnöke. Bejelentette, hogy ők nem azt keresik, ki a hibás, hanem, hogy merre vezet az út. Ezért a jövő héten elkezdik, újra és újra körbejárják az országot, és ezekből az utakból, beszélgetésekből tanulnak, és építik fel a jövőt.

– Választási győzelmünk után azonnal kell, hogy érezzük és éreztessük: az elmúlt 20 év zsákutcájának vége, de ami jó volt, az megmarad. Rendszerváltást, békésen, felelősséggel, ezzel a mottóval indulunk neki a következő hónapoknak – fogalmazott Magyar Péter.

Az ellenzéki vezető szerint sokan kérdezik tőlük, hogy valóban elhiszik-e, hogy lehet ezt másképp csinálni, mint eddig. – Igen, mi azt mondjuk, igen azt hisszük, és el is indultunk ezen az úton. Tudni kell azt is, hogy fogunk hibázni, igen emberek vagyunk, esendők vagyunk, nem is teszünk úgy, mint aki azt mondja, hogy mindig igazunk van, vagy igazunk lesz... Mi egy másik Magyarországban hiszünk, az emberekkel együtt, kéz a kézben, tízezrekkel, szívvel-lélekkel, Köszönjük, köszönjük, köszönjük! – fordult a Tisza Párt tagjaihoz, támogatóihoz, szimpatizánsaihoz, a választókhoz.

A pártelnök hangsúlyozta, hogy nem kényszerből, megélhetésből, vagy újabb parlamenti mandátum reményében teszik a dolgukat, de aki mégis úgy gondolja, hogy a saját hatalmi és egyéni ambíciója fontosabb az országénál, azt tisztelettel, de határozottan megkérik, hogy máshol próbálkozzon. – Újak vagyunk a politikában, de ez nem gond, hiszen az elmúlt évtizedek megmutatták, hogy a baloldal három, jól értik, három milliárdos miniszterelnököt adott az országnak, van olyan jobboldali kormányfő, aki politikai termékként tekintett a polgári Magyarországra. – Az pedig az MSZMP végnapjait idézi, ahogy Orbán, Lázár és Kövér keresi az okokat, hogy miért nem szereti őket a nép. Ez nem fejlődés, visszafejlődés, elvtársak – fűzte hozzá.

Magyar Péter az ellenzékről, ahogy fogalmazott, az óellenzékről is szólt, megjegyzve, hogy az elmúlt évtizedekben mindössze 8 mandátumot volt képes szerezni vidéken, Szerinte az óellenzéki pártok képviselői közül ma is sokan lennének továbbra is a langyos vízben, a kacsaúsztatóban. Kijelentette:

„Mi mást akarunk, mi nem a hatalom felé, hanem az emberek irányába megyünk. Csak azt kérjük tőlük, ne álljanak elénk, ne húzzák vissza az országot!”

– Jelöltjeink között sokféle emberek lesznek, ez a demokrácia, és ha jól akarjuk csinálni, nem hibázhatunk. Nem Tercsi, Fercsi, Kata, Klára, hanem egy új társadalmi egység kell. Ötvözni kell több árnyalatot – fűzte hozzá a Tisza Párt vezetője, aki külön köszönetet mondott azoknak a politikusoknak akik ezt megértették, és saját egyéni ambícióikat hátrébb szorították. Aláhúzta, hogy érzik a felelősséget, a társadalmi többség megszerzése után azonnal és határozottan kell cselekedni. – A vállalások fontosak – utalt a Nemzet Hangja 12+1 kérdésére, amelyre több mint 1,1 millió ember válaszolt, s kijelentette:

„Nulladik pontként hazahozzuk a hazánknak, a nekünk járó uniós ezermilliárdokat, és azokat a hazára és nem az Orbán családra fogjuk költeni.”