Ismét segélyért sorban álló palesztinokat ölt meg az izraeli hadsereg

palesztinok;gyilkosság;segély;Izrael;Gáza;Gázai övezet;humanitárius katasztrófa;izraeli hadsereg;IDF;

2025-07-13 15:09:00 CEST

A az ENSZ szerint szisztematikusan támadják a segélyért sorban álló palesztin civileket.

Több mint húsz ember halt meg szombaton egy gázai segélyosztópont közelében - idézi a Nasszer kórház tájékoztatását a BBC. A brit hírcsatorna 24 áldozatról ír, a Reuters 17-ről, az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió viszont 34-ről, a nap folyamán pedig összesen 110 palesztin halottról a Gáza-szerte végrehajtott újabb izraeli támadások nyomán. Vasárnap reggelre ez a szám az al-Dzsazíra szerint további huszonhét áldozattal emelkedett.

Palesztin szemtanúk beszámolója alapján az izraeli hadsereg (IDF) katonái az amerikai segélyosztó ponton sorban állókra nyitottak tüzet. Az IDF közleménye szerint viszont nem tudnak arról, hogy bárki is megsérült volna a helyszínen közelében. Egy másik, izraeli katonai forrásra hivatkozva a Reuters azt írja, hogy „figyelmeztető lövéseket" adtak le, hogy oszlassák a szerintük veszélyt jelentő tömeget. Az állítások- és videók hitelességét a nemzetközi hírügynökségek még nem tudták ellenőrizni, saját tudósítójuk pedig nincs, ugyanis Izrael nem engedi be nemzetközi sajtót a Gázai övezetbe. A Reutersnek sikerült elérnie szemtanúkat, akik arról számoltak be, látták, ahogy emberek a fejükön és mellkasukon is találatot szenvednek.

A segélyért sorban álló, palesztin civilek elleni támadások az ENSZ szerint szisztematikusak. A világszervezet eddig 798 olyan gyilkosságot jegyzett fel, amelyet az elmúlt hat hétben a Gázban működő segélyosztó központoknál és segélyszállító konvojok közelében követett el az IDF.

Izrael márciusban teljesen leállította a segélyszállítmányok beengedését a Gázai övezetbe, humanitárius katasztrófa szélére sodorva a terület lakosságát. Ezt májusban részlegesen feloldotta úgy, hogy egy kétes hátterű, más civil szervezetek által nem támogatott, amerikai magánbiztonsági cég által működtetett új alapítvány, a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) koordinálhatja a segélyek elosztását. Az ENSZ-nek csupán néhány kamionját engedik be a területre.

A Gázai övezetben továbbra is súlyos élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyaghiány uralkodik. Az ENSZ adatai alapján alultáplált gyerekek ezrei éheznek.

A fejlemények fényében Donald Trump hírhedt hatvannapos tűzszüneti terve nemhogy közelebb, de egyre távolabb kerül. Az izraeli kormány és a Hamász delegációja Katarban tárgyaltak a hétvégén, de továbbra sem jutottak dűlőre. A Hamász ugyanis nem fogadja el a jeruzsálemi kormány javaslatát, ami alapján Gáza területének 40 százaléka izraeli ellenőrzés alá kerülne. A túszok átadásában is patthelyzet van: a Hamász azt ígérte, az IDF kivonulása esetén engedi őket szabadon, Izrael viszont addig nem vonul ki, amíg szabadon nem engedik őket.