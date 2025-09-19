Hitelből vesznek fegyvereket

Bizottságot hívott életre az orosz kormány azzal a céllal, hogy megoldást találjon az egyre súlyosbodó kelet-ukrajnai humanitárius helyzetre. Dmitrij Medvegyev miniszterelnök rendelete szerint a 15 orosz minisztériumból tárcavezető-helyetteseket bíznak meg a munkával. Ezt azt jelenti, első ízben emeli hivatalos szintre a Kreml a donyecki és a luhanszki régió támogatását. A gazdaságfejlesztési minisztérium vezetésével szervezik meg a kelet-ukrajnai régió újjáépítését. Közlések szerint a védelmi minisztérium munkatársát nem választották be a grémiumba.