Fölvette a kesztyűt az Európai Bizottság az izraeli kormánnyal szemben, a Netanjahu-kormány két szélsőjobboldali miniszterét is szankcionálni akarja. Most a tagállamokat kell meggyőzni, hogy nem lehet szótlanul hagyni Benjamin Netanjahu politikáját.
Közben 300-hoz közelít azoknak a száma, akik a Netanjahu-kormány által előidézett éhínség következtében vesztették életüket. A katasztrofális állapotok ellenére sokan nem menekülnek el, lassan nincs is hová.
Nem hisszük el, hogy tüntetnünk kell ártatlan emberek és gyerekek éheztetése miatt – száztizenegy segélyszervezet kongatta meg a vészharangot a Gázai övezetben uralkodó tömeges éhínség miatt, nyilatkozatban követelve a a Netanjahu-kormánytól, hogy állítsa vissza az élelmiszert, ivóvizet és orvosi eszközöket tartalmazó szállítmányok beengedését a palesztin területre.
Az ENSZ szerint az izraeli katonák szisztematikusan támadják a segélyért sorban álló palesztin polgári személyeket.
A segélyszállítások felújítása közben az izraeli hadsereg folytatta Gázára mért csapásait. Benjamin Netanjahu a Hamász pártolásával vádolta az offenzíva leállítását követelő külföldi vezetőket.
Szó sincs már semmilyen tűzszünetről, minden szinten kiújult a háború.
Veteránok ungvári rehabilitációs központjának létrehozásában is segítenek a magyar önkéntes orvosok, akik régóta látnak el betegeket kárpátaljai menekülttáborokban.
A magát békepártinak nevező Orbán-kormány a napokban egymaga feküdt keresztbe annak a közös EU-s nyilatkozatnak, amely humanitárius tűzszünetet sürget a háború sújtotta térségben.
Az IDF egy nap alatt 300 célpontot támadott a Gázai övezetben. Az ENSZ ismét humanitárius katasztrófára figyelmeztet.
A háborúban mostanáig több mint 1400 izraelit és több mint 7000 palesztint öltek meg.
Az EU újabb migrációs hullámtól tart a gázai humanitárius katasztrófa miatt.
A humanitárius segítségnyújtás egyre nehezebb folyamatos pusztítás közepette, járványveszély is fenyeget.
A finanszírozás az Ukrajnában és Moldovában élő embereket segíti, főként élelem, víz, egészségügyi termékek, téli szálláslehetőség és egyéb alapvető szükségletek biztosítását teszi lehetővé.
Számos intézmény volt kénytelen korlátozni az egészségügyi ellátást vagy leállni, az elé a nehéz döntés elé állítva az egészségügyi ellátást végzőket, hogy kinek az életét mentsék meg, és kit legyenek kénytelenek hagyni meghalni.
Hét éve kezdődött a szíriai polgárháború, amely mára a modern kor legnagyobb humanitárius katasztrófájába torkollt.
Komoly humanitárius katasztrófa fenyeget Moszulban, ahonnan akár egymillió ember is elmenekülhet a következő hónapok folyamán. Elsősorban az iraki kurd régió kerülhet rendkívül súlyos helyzetbe.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) arra szólítja fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy engedje át a határon Nyugat-Európa felé a Keleti pályaudvarnál összegyűlt menekülteket - közölte szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján Barabás Richárd, a PM szakszóvivője.
Bizottságot hívott életre az orosz kormány azzal a céllal, hogy megoldást találjon az egyre súlyosbodó kelet-ukrajnai humanitárius helyzetre. Dmitrij Medvegyev miniszterelnök rendelete szerint a 15 orosz minisztériumból tárcavezető-helyetteseket bíznak meg a munkával. Ezt azt jelenti, első ízben emeli hivatalos szintre a Kreml a donyecki és a luhanszki régió támogatását. A gazdaságfejlesztési minisztérium vezetésével szervezik meg a kelet-ukrajnai régió újjáépítését. Közlések szerint a védelmi minisztérium munkatársát nem választották be a grémiumba.
Humanitárius katasztrófa nincs, csak "súlyos gondok" vannak Kelet-Ukrajnában - jelentette ki szerdai médiajelentések szerint Oldrich Andrysek, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) ukrajnai képviselője.
Elfoglalta az ország legnagyobb duzzasztógátját Irakban az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet. A kurd pesmerga harcosok visszavonultak a helyszínről, miután lejárt a szélsőségesek számukra kiadott adott ultimátuma. Az iraki vízkészletügyi minisztérium ezzel szemben cáfolta az állítást, a tárca szerint a gátnál zavartalanul folyik a munka. A gát 40 kilométerre található Moszultól északnyugatra.
Egyre jobban érzékelhetőek a humanitárius katasztrófa jelei Ukrajnában - jelentette ki az orosz Szövetségi Migrációs Szolgálat vezetője a parlament felsőházában kedden tartott éves beszámolója során.